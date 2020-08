02 Agosto 2020 04:09:00

Moreira, el fraccionador de Arteaga

Gracias a la pandemia, la situación económica para muchos mexicanos es precaria, aunque no para todos. Al menos no para Humberto Moreira Valdés, quien en medio de la emergencia sanitaria fracciona un lote de 20 mil metros cuadrados en el Centro de Arteaga, Coahuila.



Se trata de una de las últimas extensiones de terreno que no han sido urbanizadas en el corazón del pueblo mágico, la más grande en su tipo, y se ubica en la calle Redondeña, a dos cuadras de la Presidencia Municipal, en un predio conocido catastralmente como “San Joaquín”, el cual pretende convertirse en un desarrollo inmobiliario denominado “San Joaquín Residencial”.



En este mismo espacio se publicó el 8 de septiembre de 2019 que, desde julio 5 del año pasado, el exgobernador de Coahuila es dueño al 99% de la sociedad mercantil Coahoxe, S.A. de C.V., con domicilio en Saltillo, misma que tiene por objeto social construir y comercializar locales, plazas comerciales, operar estacionamientos públicos, convenir y asociarse con empresas y personas físicas para el desarrollo y/o comercialización de bienes raíces y en general: adquirir, comprar, vender o alquilar terrenos, casas, departamentos, ranchos, edificios, bodegas, talleres y toda clase de inmuebles urbanos, suburbanos o rústicos, fraccionamientos, conjuntos y desarrollos inmobiliarios, ya sean habitacionales, industriales, comerciales y turísticos.



Sin embargo, no es mediante la citada empresa que pretende aprovechar las dos hectáreas en la Zona Centro de Arteaga, sino a través de la polémica persona moral Unipolares y Espectaculares del Norte, S.A. de C.V., la cual ha sido señalada por recibir pagos del Gobierno del Estado entre 2013 y 2015, durante el sexenio de su hermano Rubén (Reforma, 25/01/16), y que fue utilizada como coartada en España para demostrar y justificar los ingresos de Humberto cuando este fue apresado en Madrid acusado de blanqueo de capitales, en enero de 2016 (Animal Político, 21/01/16).



Como consta en el acta constitutiva, Unipolares y Espectaculares del Norte, S.A. de C.V. pertenece a Humberto Moreira desde el 28 de noviembre de 2012, cuando adquirió por 600 mil pesos el 90% de las acciones y el 10% restante para su hijo, el hoy presidente y representante del partido político Unidos, Rubén Humberto Moreira Guerrero.



Y aquí viene lo interesante, un detalle sui géneris: si bien la solicitud de licencia de uso de suelo fue presentada el 9 de octubre de 2019 al Ayuntamiento de Arteaga por Unipolares y Espectaculares del Norte, S.A. de C.V., como consta en el oficio 06A/196/19U en poder de quien esto escribe, el trámite referido fue autorizado el 7 de octubre de 2019, es decir, dos días antes de su “presentación” física, por el director de Desarrollo Urbano del Municipio, Alfonso Treviño Medrano. No cuadran las fechas.



Un análisis superficial de los elementos que componen el documento permite observar también que firma y sello han sido alterados. Aún así se le categorizó como “Poblado Típico”; eso significa que deberá edificarse de acuerdo con la normatividad para el Centro Histórico, protegiendo y conservando el sitio. No obstante, a partir de mediados de marzo 2020 “San Joaquín Residencial” comenzó a publicitar en Facebook proyectos de cuatro diferentes tipos de vivienda, valuadas entre un millón 775 mil pesos y dos millones 324 mil, las cuales se encuentran actualmente en etapa de preventa (dicho de otra forma: requieren anticipos para comenzar la inversión), las cuales no se ajustan al sentido arquitectónico que marca la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado.



Asimismo, en su descripción publicitaria vigente menciona que “San Joaquín Residencial” comprende 7 mil 800 metros cuadrados de áreas verdes, y consta de 174 lotes entre 210 y 290 metros cuadrados cada uno. Haciendo la suma, el tamaño no corresponde a la extensión total y real del inmueble. Peccata minuta.







Cortita y al pie



Hasta aquí puede ser que usted se pregunte: ¿y eso qué relevancia pública, por tanto periodística tiene?



La semana pasada en este mismo espacio se mencionó la fijación que tienen los saltillenses a incursionar en negocios inmobiliarios en Arteaga. Llama la atención que, en el caso de Humberto Moreira, este llega en un momento de pocas certezas al mercado a consecuencia de la Covid-19. Y si el escenario es adverso, o por lo menos incierto, ¿cuál es el interés de invertir entonces?







La última y nos vamos



Por lo demás, Moreira cuenta desde 2016 con un ingreso por jubilación como profesor de 37 mil 128 pesos al mes. Ese mismo año, al ser cuestionado sobre el origen de los recursos para pagar los abogados que le asistieron en España, manifestó que hizo una “coperacha” entre su familia para reunir el dinero.



En cambio hoy, una década después de que administró Coahuila, ¿llegó la hora de sacar, ahora sí, el guardadito del colchón? La pregunta es: ¿cómo llegó al colchón?