18 Marzo 2020 03:10:00

Moreirato impune

Buen día. Con el saqueo del Moreirato estimado en más de 60 mil millones de pesos los coahuilenses tendrían interminables recursos para prevenir y atender la contingencia del coronavirus, y es que 36 mil millones de pesos fue el endeudamiento ilegal en 2011 más aproximadamente 27 mil millones de pesos que han sido pagados desde entonces tan solo de intereses bancarios.



Peor aún, la deuda no ha bajado ni siquiera un solo peso y ya rebasó los 37 mil millones de pesos, y alrededor de 25 mil millones de pesos se han pagado en intereses en los recientes 9 años, casi 3 mil millones de pesos por año.



Habría recursos para construcción de hospitales de primer mundo y gratis para los coahuilenses y pagar los salarios a los trabajadores que hoy por hoy enfrentan riesgo de quedar sin ingresos en caso de cierre de cines, bares, restaurantes, y negocios similares para evitar aglomeraciones y prevenir riesgo de contagio del coronavirus. Pero los delincuentes andan por ahí muy campantes.



Alerta con estafadores



Un individuo se dedica a estafar gente con el cuento de que si le dan una cantidad de dinero, él autorizará un préstamo hasta 5 veces más de su aportación, y mucha gente cae debido a la necesidad y a una hija de Marco Antonio Aguilar Cázares mejor conocido como Chuma activista de la Sección 288, y otras 5 más las estafaron con 2 mil pesos cada una.



Llegó y les pidió 2 mil pesos a cada una para un total de 12 mil pesos con la promesa de que tendrían acceso a un préstamo desde 10 mil a 30 mil pesos a través de Programas Sociales del Gobierno Federal, y no se trata de las primeras víctimas porque ya es mucha gente afectada, y entonces Hilda Margarita Aguilar González ya colocó la denuncia ante el Ministerio Público y el tipo está plenamente identificado.



Suspenden eventos en 147



Ayer fue la última junta hasta nuevo aviso del Grupo Verde de la Sección 147, y no únicamente de esta agrupación, sino de la Unidad Democrática Obrera, Fuerza Acero y Coordinadora a consecuencia de las medidas preventivas para evitar riesgo de posible contagio del coronavirus.



Se prevé que hasta tres meses mínimo podría durar la cuarentena por prevención, tal vez lo que resta del año, la gente siente miedo por eso acude a las tiendas a realizar compras de pánico para quedarse encerrada y aislarse.



AMLO provocó profunda indignación y es que dijo que todos aquellos enfermos del coronavirus que sean extranjeros y que estén en México de paso, que no hay lío porque serán perfectamente atendidos y sanados por su gobierno en hospitales especializados, y registró entonces un rafagueo interminable de señalamientos en páginas electrónicas de medios informativos.



La gente miró eso con desprecio porque mientras en México hay muchos enfermos de cáncer y sin medicamento en los hospitales pero con el presidente indiferente, pero ávido en atender a extranjeros, el año pasado le regaló 40 millones de dólares a Honduras y El Salvador y las autoridades de ese país no podían disimular en la foto la sonrisa burlona ante semejante barbaridad.



Averiada Planta de Fuerza 5



En bares y cantinas dicen que se averió la Caldera 3 de Planta de Fuerza 5 y que entonces paró el Alto Horno 5 y al dejar de producir arrabio repercutió en el Taller de Aceración BOF-Colada Continua, y decían los parroquianos que esto sucedió cuando apenas se estaba levantando con ganas la producción y es que ya suman como tres semanas de actividad constante.



Las cuadrillas de mantenimiento estaban trabajando para volver a echar a volar Planta de Fuerza y de seguro el Alto Horno y el BOF-CC cuando reanuden operación entrarán a producir a todo lo que da.



El dólar va rumbo a los 24 pesos y esto causará mucha afectación en productos alimenticios porque los productores seducidos por esta situación intentarán exportarán mucho más a EUA y dejarán descubierto el mercado nacional y entonces se teme que habría carestía y escasez, por eso deberían fijar cupos o topes a las exportaciones de básicos.



Hasta mañana