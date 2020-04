05 Abril 2020 03:10:00

Morena ciego, sordo y mudo

Buen día El aspirante a presidente nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, hizo severas críticas a lo que calificó como una parálisis de los militantes del partido en el gobierno que solo se limitan a esperar lo que hace AMLO, y consideró que el partido está ìciego, sordo y mudo”, en vez de ayudar con propuestas no solo para la crisis por el COVID-19, sino la económica.



En entrevista con Selene Ávila de Político.mx, el morenista Rojas Díaz Durán quien periódicamente visita Monclova, dijo; ìlamentablemente Morena está ciego, sordo y mudo ante la pandemia y paralizado porque en vez de aportar no un granito de arena, sino una montaña de ideas respecto a medidas que se deben tomar sobretodo en el tema económico que se avecina que es terribleî.



Sí es lamentable porque Morena es corresponsable de haber llegado al poder, nosotros construimos el movimiento con el presidente de México, por lo tanto no puede estar guardado, callado; Morena tiene que hacer esa crítica constructiva, propositiva y el presidente tiene que escuchar a su partido.



Riesgo de crisis social



Andrés Manuel López Obrador está ideologizando la contingencia, ya no sabemos ni cómo vamos a terminar, pero la emergencia económica puede derivar en una crisis social en el país que le pegue incluso a la gobernabilidad, está afectando no solo a los pobres, está golpeando a las clases medias”.



Recordó también ìYo presenté un decálogo con propuestas para solucionar la crisis económica pero también hay algo muy importante: el presidente debe de escuchar a la oposición, no todas sus propuestas son malas o llevan mala fe.



Profunda decepción entre la militancia analítica de Morena la paupérrima labor que lleva a cabo Alfonso Ramírez Cuellar en la presidencia interina del Comité Ejecutivo Nacional, pero eso a simple vista porque detrás de él, de seguro está el innombrable adicto de la mentira y la perversidad.



El IMSS de Aguascalientes difundió por redes un video donde despidió con música y aplausos a una paciente que fue dada de alta tras dar positivo en coronavirus. Los hechos sucedieron en el Hospital General de Zona 2, y en las imágenes se aprecia al personal médico bailando de contento y celebrando esa alta.



El régimen neoliberal que lidera el mitómano hitleriano cuando ceda la pandemia en México va a gritar a los cuatro vientos que gracias a ellos eso terminó, y que fueron los conservadores los responsables y la corrupción.



Inactivo AH5 aún



Por falta de coque varios días tiene inactivo el Alto Horno 5 de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México y en consecuencia los convertidores del BOF, pero no hay afectación en la producción de acero líquido porque la empresa obtiene arrabio del Horno Eléctrico.



Añadieron que a consecuencia de mantenimiento preventivo en la Planta Concentradora de la Unidad Hércules de Minera del Norte, no habrá concentrado de mineral de fierro en la Planta Peletizadora hasta el miércoles por lo tanto en esta última área también se aprovecha para colocar ladrillo refractario en la unidad de operación.



Desesperados



En estos momentos lo que más urge al gobierno de AMLO es la extradición de Alonso Ancira Elizondo, y Emilio Lozoya con el objetivo de armar circo, maroma y teatro y darle toda la difusión cueste lo que cueste las 24 horas del día y así desviar la atención del desastre en que tiene al país en todo sentido, seguridad, empleo, salud y la economía totalmente devastada y lo peor está por venir.



Podrá argumentar que el coronavirus destruyó todo, pero ya había despedazado el país con sus amigos los prianistas igual que él de buenos para nada que tiene en áreas estratégicas, y lo peor de todo ese que ese hombre no cambia, no reconoce, ni cambiará, ni reconocerá absolutamente nada.

Hasta mañana