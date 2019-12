22 Diciembre 2019 04:09:00

Morena, con PT y Verde

Para la elección de diputados locales en Coahuila, Morena eligió aliados. Se trata del Partido del Trabajo, que prácticamente pasa desapercibido en el estado, y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyo bastión se encuentra en Torreón.



La decisión viene desde la dirigencia nacional que por lo pronto está a cargo de Yeidckol Polevnsky, pero los morenistas locales están preocupados, primero porque electoralmente el PT no significa mucho, y segundo, por la relación, bastante cercana, de los dirigentes del Verde, con el PRI.



También se descarta la posible alianza del partido de moda con Unidad Democrática de Coahuila; nos aseguran que Polevnsky nada quiere saber del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera.



División en Canirac

En donde tienen problemas para afiliar e incorporar a sus actividades a restauranteros de la Zona Centro de Saltillo es en la Canirac local, a cargo de Fabio Gentiloni. El propio dirigente admite que los del Centro nomás no quieren trabajar de la mano con el resto de los empresarios del ramo y menos con los propietarios de establecimientos de la zona norte de la ciudad.



¿Y por qué tan negados? Los del Centro se quejan de que la Canirac Saltillo es un ente político y más que representar los intereses del gremio, sus dirigentes históricamente buscaron sacar tajada de los gobiernos, especialmente de los priistas. A lo mejor no andan muy errados, pero olvidan que la unión hace la fuerza.



Panistas de clÓset

Pero el tema del divisionismo de los restauranteros locales no para ahí y cada vez que los del Centro sacan el argumento de las afiliaciones políticas de los dirigentes de Canirac, la respuesta llega de inmediato: “¡Hola!”, “¡éitale!”, ¡”ustedes cómo andan!”.



Al frente de la organización paralela que desde hace más de un año se pretende crear con los propietarios de restaurantes y bares del primer cuadro y sus alrededores, hay personajes que si bien no militan en el Partido Acción Nacional, o por lo menos no lo admiten, se sienten cómodos con los alcaldes emanados del albiazul, y ni le despistan al ser férreos críticos de las administraciones del PRI.



Entre los principales activistas pro PAN está Sergio Castillo Lara. Junto a la exdirectora de Turismo en la Administración de Isidro López, Elisa Siller, el propietario del Cerdo de Babel jugó papel protagónico al oponerse a las obras en el Mirador, a cargo precisamente del actual Gobierno priista. ¿Será que en realidad no les incomoda la política, sino el color del partido al que se apoya? Para el caso, es lo mismo.



Tercero en discordia

Todavía faltan algunas semanas para la elección de director en la Facultad de Jurisprudencia, pero la grilla anda a tope y ya salió el tercero en discordia, que disputará el cargo a Raúl Garza Serna y Alfonso Yáñez Arreola, quienes están más que anotados para la competencia.



¿Quién es el tercero? Se trata de Gerardo Garza Valdés, doctor en Derecho, autor de libros y profesor de Derecho Mercantil en ‘Juris’. Es abogado litigante con despacho en Saltillo y, atinó, es cercano al exdirector de la propia facultad, exdirector general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) y actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Luis Efrén Ríos Vega.



En teoría el candidato de Luis Efrén era Garza Serna, pero al parecer se rasgaron las vestiduras.



Encerrona priista

Por cierto, en vísperas del arranque del proceso electoral para renovar las 25 diputaciones locales de Coahuila, quienes partieron semana en la Ciudad de México fueron los gobernadores del PRI. La encerrona fue en la sede de la avenida Insurgentes y al frente estuvo el dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas.



El mensaje de “Alito” fue puntual: los gobernadores están obligados a mantener terreno y tratar de incrementarlo, pues la situación del expartidazo no está como para darse el lujo de dar cuartel a la oposición.



Los focos de alarma están encendidos en el tricolor, pues si bien Coahuila no tiene problemas a la vista con la renovación del Poder Legislativo, durante 2020 habrá cambio de ocho gobernadores y ahí es en donde pueden venir las

complicaciones.



Las travesuras en ‘la Quinta’

Falta poco, nos aseguran, para el esclarecimiento de las travesuras ocurridas en la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), durante el actual periodo, pero se sabe que como parte de la trama, los involucrados expidieron infinidad de cheques del fondo de ahorro a nombre de maestros, quienes tenían la instrucción de cobrarlos y entregar el dinero a los dirigentes.



Los recursos se utilizaban en fiestas y sirvieron además para comprar pantallas de televisión, tabletas electrónicas y otros aparatos electrónicos que tanto José Luis Ponce Grimaldo, para más señas secretario general de la Sección 5, como Rafael Balderas, director de Primarias en el Sindicato, rifaban entre los profes “amigos”. Hay versiones de que también se compraron vehículos y propiedades a favor de los propios líderes sindicales.



Al interior del gremio magisterial hay confianza en que más pronto que tarde se salden las cuentas pendientes por el saqueo al ahorro de los trabajadores. Varios estarían en capilla, con un pie en la cárcel.