30 Agosto 2020 04:10:00

Morena es su peor enemigo

Por lo menos en Coahuila, Morena no necesita de conservadores, fifís, a la mafia del poder o como en la Cuatroté le quieran llamar a sus adversarios. Aquí, el partido de moda se autodestruye; es su propio enemigo.



Y si no nos cree, basta ver la rebatiña interna por las candidaturas para diputados locales.



Como lo comentábamos, la lista de 16 candidatos de mayoría relativa no gustó en la militancia, sobre todo la de a pie, pues detectaron que sus futuros representantes en la contienda del 18 de octubre serán en su mayoría cercanos a Hortensia Sánchez Galván, impuesta como dirigente en la entidad.



En síntesis, en el partido de moda el horno no está para bollos, y eso que todavía no se empiezan a arrebatar las nominaciones para alcaldes, regidores y síndicos del próximo año.



Ni pío



Lo anterior no lo decimos nosotros, sino el presidente del Consejo Estatal del partido de moda, el profesor Raúl Yeverino, quien en un video que él mismo difundió, le puso tacha al proceso para seleccionar candidatos, pues salvo Tencha Sánchez y el dirigente nacional, Poncho Ramírez, saben los pormenores de la encuesta que supuestamente llevó a nombrar aspirantes.



Según el profe Yeverino, quien, como decimos, no es cualquier morenista, sino el presidente de los consejeros estatales, la plantilla de candidatos a la próxima Legislatura no representa la causa de la 4T, sino los intereses de Tencha y otros miembros de la cúpula. ¿Por qué cree que no han dicho ni pío, personajes como Armando Guadiana Tijerina o Javier Guerrero García?



Imponen a Benito



En el Distrito 3 de Sabinas, el Partido del Trabajo impuso como candidato al diputado Benito Ramírez, quien llegó al Palacio de Coss con las siglas de Morena, al que renunció, y ahora pretende repetir en la nómina legislativa.



En la Región Carbonífera hay militantes del PT que ven posibilidades de triunfo, pero no quieren candidatos externos y menos cartuchos quemados de otras organizaciones partidistas.



Pero en el partido que en lo nacional encabeza Alberto Anaya no se andan con rodeos y tampoco les importa la opinión de los militantes, de tal manera que por sus pistolas, el legislador exmorenista irá como abanderado.



En la lista de pluris



A propósito del PT, es un hecho que el abogado Ricardo Torres Mendoza va primero en la lista preferencial. Méritos y capacidad tiene de sobra, y si los astros se le acomodan, a la hora de la repartición de las diputaciones plurinominales tendría un pie en la próxima Legislatura.



Y en más de nominaciones pluris, Rubén Humberto Moreira Guerrero, del Partido Unidos, anunció que Ana María Rodarte, “La Tesoro”, para sus fans, e Indalecio Rodríguez López, quien ya fue diputado, van a hacer el uno, dos.



‘Alito’, en Torreón



El que anduvo este sábado por Torreón fue Alejandro Moreno Cárdenas, para más señas dirigente nacional del PRI. Primero acompañó a Eduardo Olmos Castro a su registro como aspirante a diputado local por el Distrito 10; después, tuvo un encuentro con los futuros nominados y una más con los representantes ante los comités distritales del Instituto Electoral de Coahuila.



El dirigente del Revolucionario Institucional hizo notar que en las próximas campañas y en la contienda del 18 de octubre, la principal carta de presentación de sus abanderados será el desempeño de la Administración estatal, sobre todo por las evaluaciones que el gobernador Miguel Ángel Riquelme tiene por el manejo de la contingencia sanitaria y económica por la pandemia del Covid-19.



¿Deja Rigo el PRI Coahuila?



Por cierto, durante la visita de “Alito” a Torreón, a más de uno llamó la atención su mensaje, sobre todo cuando se refirió al dirigente del PRI Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila.



“Tengo mucho aprecio por Rigo; tiene un gran presente, pero tiene también mucho futuro; es un hombre de partido, que quiere al partido, así que a Rigo le va a ir muy bien en el partido a nivel nacional”. Así no más.



Para los buenos entendedores, queda claro que Rigo Fuentes dejará la dirigencia estatal, para ocupar alguna cartera en el Comité Ejecutivo Nacional. La duda es cuándo, pues la contienda de diputados locales está a la vuelta de la esquina y los comicios de diputados federales y alcaldes están a la vista.



Nos escriben…



Mauricio Díaz: “El Gobernador debe reclamar la actuación de la Guardia Nacional en las colonias de Torreón, denunciada públicamente”.