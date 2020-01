18 Enero 2020 04:07:00

Morena que no quiere apretarse el cinturón

Para que Morena pudiera decir que predicaba con el ejemplo, durante la votación en diciembre para reducir el financiamiento a los partidos políticos, la dirigente Yeidckol Polevnsky pidió “de volada” al Instituto Nacional Electoral que retuviera al partido el 75% de sus recursos.



Firmó la carta y la entregó al Instituto… pero no le consultó a nadie. Así lo dice la impugnación que, por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deberá ahora resolver la Comisión Nacional de Honestidad morenista.



El problema es que hoy tendría que haberse realizado el primer descuento mensual, razón por la que el Comité Ejecutivo Nacional del partido en el poder fue citado para “ratificar” que renuncia al dinero. ¿Será que nos salen con la sorpresa de que mejor siempre no?



Sin señales de la reforma en el Senado



Entre las iniciativas y documentos que van y vienen en el Senado todavía no hay señales, nos dicen, de propuestas concretas sobre una reforma al sistema de justicia, como se ha mencionado de manera informal con distintos borradores en los últimos días.



Senadores cuentan que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, solamente les entregó su informe anual de actividades, el Plan de Persecución Penal y el proyecto de Ley de la Fiscalía General.



Habrá que ver si los legisladores no pierden el tiempo con lo que sí tienen (el diagnóstico claro de especialistas en la materia) o se esperan hasta inicios de febrero, cuando inicie el periodo ordinario, para entonces entrar con todo al debate con la FGR. En el camino, nos alertan, podrían intentar meterles goles que derrumben lo ganado en contra de la brutalidad.



Bonilla se pelea con empresarios



Intensa la batalla campal que se ha desatado en Baja California, luego de que el gobernador Jaime Bonilla ofendiera a los integrantes del sector privado al llamarlos “chillones”, en el afán de defenderse de la crítica empresarial por aumentarles los impuestos.



A más de uno sorprendió la actitud del senador con licencia, no solo porque él mismo es empresario, sino porque con esta actitud, nos dicen, rompe lanzas con personajes que son clave para el buen desempeño económico de la entidad.



Caería en un error el político morenista al suponer, nos dicen, que la amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador bastará para que todo en el estado sea miel sobre hojuelas.



Los salarios de Banxico, Ifetel y Cofece



Nos explican que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de negar a tres órganos autónomos, el Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, la posibilidad de seguir manteniendo salarios por encima de lo que gana el Presidente de la República para el 2020, estuvo basada en el estudio y el análisis que presentó la ministra Yasmín Esquivel Mossa.



El proyecto, nos comentan, llevó a desechar las controversias presentadas por los autónomos, para así frenar los supuestos privilegios que por años habían gozado y ser considerados la clase dorada de la Administración Pública.



La argumentación de la ministra fue una pieza jurídica que no dejo más alternativa que votar en contra de esas impugnaciones. Y el fallo, nos mencionan, puede ser nuevamente objeto de inconformidades, que difícilmente tendrán éxito.