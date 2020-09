21 Septiembre 2020 04:10:00

Morena, ¿sin candidatos?

En Morena no les ha caído el veinte sobre la posibilidad de quedarse sin candidatos a diputados locales. Por lo menos, no aparecerían en la boleta del 18 de octubre, aun cuando puedan hacer campaña.



Si las impugnaciones hechas por los propios morenistas en contra de sus 16 candidatos a diputados de mayoría encuentran eco en el Tribunal Superior de Justicia, la dirigencia del partido de moda, a cargo de Hortensia Sánchez Galván, debería nombrar nuevos, pero para entonces las boletas electorales ya andarán en impresión



Por lo pronto, habrá que ver cómo resuelven los magistrados.











Tres pies al gato



El que no entiende razones y le busca tres pies al gato, a sabiendas de que tiene cuatro, nos aseguran, es Gregorio Alberto Pérez Mata. El exmagistrado del “ficreazo” no asimila que ya está fuera del Poder Judicial del Estado y, aprovechando las posiciones que según él dejó bien acomodadas, quiere seguir litigando.



Hay versiones de que el manotazo en su contra será de tales dimensiones que esta vez el hilo se podría romper, no precisamente por lo más delgado, sino por quien lo estira.



Y lo malo de querer hacerle cosquillas al león, es que esta vez no habría reversa y el exmagistrado podría ser protagonista de uno de los escándalos más grandes de los últimos años.



Por cierto, son varios los jueces que le dicen: no me ayudes, compadre, pues por sus acciones, o los removieron, o los sacaron de su estado de confort, y de andar tranquilos y estables en Saltillo, ahora parecen peregrinos, al ir de un distrito judicial a otro.











En el ojo del huracán



Será una semana con mucho movimiento para los gobernadores aliancistas. A partir del miércoles, los 10 integrantes de la Alianza Federalista van a sostener reuniones en la Ciudad de México. El único tema en la agenda es el del presupuesto y ver la manera de revertir el tijeretazo que decretaron desde Palacio Nacional.



Los gobernadores se van a reunir con los equipos de trabajo de cada entidad, los cuales se pusieron a arrastrar el lápiz y para el miércoles van a tener información detallada sobre el KO que en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le quieren dar a las 10 entidades.



Entrados en gastos, los gobernadores se van a reunir también con senadores y diputados federales de varios partidos.



En síntesis, los aliancistas andarán de nuevo en el ojo del huracán y van a poner en su justa dimensión las afectaciones para cada uno de los estados.







‘Alito’ en Coahuila



El que anda desde este domingo en Coahuila es Alejandro Moreno Cárdenas. El dirigente nacional del PRI llegó desde temprano a Torreón para reunirse con los candidatos de la Comarca Lagunera y aplicarle una auditoría a la estructura territorial del tricolor.



En épocas de pandemia, la estructura partidista es clave para ganar elecciones y en el PRI lo saben, de ahí que “Alito” llegó a la entidad para ponerse a trabajar en ello y, por cierto, sin hacer alboroto.



El campechano seguirá este lunes con agenda en La Laguna y de ahí se va a las regiones Carbonífera y Norte.











No habrá encuentro



Por cierto, el que también arranca semana en Torreón es el gobernador Miguel Ángel Riquelme, pero no está programado algún encuentro con el dirigente nacional del PRI, y no por falta de ganas, nomás porque es entre semana, es decir, horario laboral y las agendas no se van a poder empatar.



En la perla de La Laguna, Riquelme encabezará los trabajos del Subcomité Técnico Regional Covid-19, junto al coordinador regional, Román Alberto Cepeda González, y el alcalde Jorge Zermeño Infante.











Carta desde San Antonio



El que anduvo desatado el fin de semana en San Antonio de las Alazanas fue Leonel Martínez Mata, para más señas, director de Protección Civil Municipal. Sin decir agua va, clausuró cuanto establecimiento de bebidas preparadas se topó y, como los malpensados no perdonan, hay la versión de que el funcionario solo cumplió órdenes, pues su jefe, es decir, el alcalde Everardo Durán Flores, no quiere competencia para el negocio de clamatos que tiene allá mismo.



El problema fue, nos aseguran, que Everardo perdió la sazón y ya no le quedan tan sabrosas las bebidas, de ahí que la clientela miró a otros lados, lo cual no le gustó y optó por acabar con la competencia. ¿Será cierto?