26 Septiembre 2020 04:00:00

Morena: unidos contra Delgado

Desde el bando del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, nos dicen que detrás de la exigencia de cuentas a su gestión están no solo algunos diputados de la bancada, sino otros contendientes por la dirigencia del partido, como Porfirio Muñoz Ledo, así como el dirigente actual del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar. Y están motivados, nos comentan, por los números a los que todos ellos tienen acceso sobre el posicionamiento de aspirantes rumbo a la renovación en Morena. Esta “desesperación” la atribuyen, según ellos, a lo que la propia portada de El Universal reveló el viernes mismo en el estudio de cobertura mediática: que Delgado rebasa por más de dos a uno. Los misiles bajo y sobre la mesa desde ambos lados, nos aseguran, seguirán en próximos días.



Tensión en Iguala



Momentos de tensión se podrían vivir este sábado en Iguala, Guerrero, cuando padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa intenten ingresar a la localidad para dejar una ofrenda floral por el sexto aniversario de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Nos hacen ver que familiares de los estudiantes alertaron de que un grupo de personas se estaba organizando en Iguala para impedirle la entrada al municipio que gobernó José Luis Abarca, a quién se vinculó con el grupo criminal de Guerreros Unidos. Muy pendientes tendrán que estar los gobiernos locales y el federal.



Le hacen el fuchi a priista



A quien no le fue nada bien es a la secretaria de Gestión Social del PRI, Lorena Piñón, quien fue señalada por el grupo de mujeres denominado Las Patronas, en Veracruz, de intentar lucrar políticamente con los migrantes. Estas mujeres, que se caracterizan por ayudar a los indocumentados que cruzan por la entidad, acusaron a Piñón de utilizar ese movimiento para hacerse propaganda en el estado. Las Patronas advirtieron que nada tienen qué ver con la priista y tampoco son amigas de ella.



Los ataques sin pruebas de AMLO



El viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó parte de su “conferencia mañanera” y un mensaje posterior en redes sociales para quejarse de que los medios lo critican en 66% de las columnas de la prensa nacional. Más allá de la pobre metodología del “estudio” –sin contraste con las columnas publicadas en gobiernos previos y con los datos de un solo día– llama la atención que el Presidente dijera que “no suena lógico, suena metálico”, insinuando así que la motivación para criticarlo es la corrupción. Cuando un Presidente de la República acusa de un delito y de forma sistemática, sin pruebas, a un grupo de periodistas, lo que hace es incitar a la violencia de sus subordinados y de sus admiradores contra ellos. Lo dicen también organizaciones defensoras de la libertad de expresión, nacionales y extranjeras. Eso sí no tiene precedentes. Es la versión empeorada del “Ya sé que no aplauden”, de Enrique Peña Nieto a los reporteros.