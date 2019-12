07 Diciembre 2019 04:10:00

Morena va por empresarios

Pues sí, para la elección de alcaldes de 2021, Morena va por empresarios. Durante la semana le anticipamos que en Saltillo, los morenos tienen pláticas con Enrique Martínez junior y Luis Arizpe Jiménez, pero hay otros municipios en donde tienen planes de llevar como abanderados a integrantes de la IP.



Es el caso de Ramos Arizpe, en donde la dirigencia nacional de Morena es comandada por Yeidckol Polvensky, tiene entre manos a Mario Ricardo Hernández del Bosque, expresidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos Coahuila Sureste; expresidente del comité Internacional de Ciudades Hermanas de Saltillo y exaspirante a la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.



A la normalidad

En el Gobierno del Estado hay la intención de regresar lo más pronto posible a la normalidad, la vida cotidiana en Villa Unión y al frente de la campaña para lograrlo directamente está el gobernador Miguel Ángel Riquelme. El jueves entregó patrullas y reconocimientos a los policías estatales, y el viernes regresó para reunirse con profesores, médicos y otros profesionistas –alrededor de 80–que ahí radican.



También estuvo con propietarios de ranchos pues la intención es mantener vivo el turismo cinegético, fuente de ingresos importante en los Cinco Manantiales. La agenda estuvo apretada pero al parecer el objetivo de tranquilizar las cosas da resultados, justo a una semana de los acontecimientos de violencia.



Como en el parque

Hasta ahora las comparecencias de integrantes del Gabinete estatal ante diputados locales, han sido como paseo por el parque. Sin sobresaltos, a lo que van e incluso hasta relajados se vio a los secretarios durante la semana de arranque del desarrollo de la glosa del Segundo Informe del gobernador Riquelme.



El secretario de Finanzas, Blas Flores cerró semana y como se anticipó aquí mismo, antes estuvieron los secretarios de Turismo, Guadalupe Oyervides, y de Educación, Higinio González Calderón.



El que mostró buen poder de convocatoria fue el secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, “El Chapo”, para sus fans, quien el jueves acudió al Palacio de Coss y tuvo la compañía de la señora Marcela Gorgón, presidenta honoraria del DIF Coahuila.



A golpe y porrazo

Según Marcelo Torres Cofiño, en la cuarta transformación “se están robando los 100 mil millones de pesos” destinados “al programa insignia” del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, Jóvenes Construyendo el Futuro”.



Sólo él sabe de dónde sacó los datos, pero en uno de sus acostumbrados videos criticó a la Administración federal por ir sin pies ni cabeza y derrochando el dinero en acciones que no inhiben la pobreza.



A tres semanas de dejar la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, el panista de moda mantiene arriba la bandera de golpe y porrazo en contra de AMLO, Morena y sus aliados, y al parecer la campaña le funciona, pues según esto va en ascenso su número de seguidores.



Que se note el cariño

Por apoyo y reconocimiento no paramos… solo faltan recursos. Alejandro Robledo Carretero, para más señas subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cerró semana en Saltillo para establecer la mesa de Coordinación de Construcción de Paz, uno de los proyectos de la 4T para pacificar las distintas regiones del país.



Robledo aseguró que para el titular de la SSPC, Alfonso Durazo, como para el presidente Andrés Manuel López Obrador, Coahuila es la única entidad en donde el Gobernador y alcaldes se aplican al tema de combate a la inseguridad… Ahora, señala la voz del pueblo, nada más falta que el cariño se traduzca en más presupuesto.



Que ya están listos

En donde aseguran estar preparados para el proceso electoral del próximo año es en la Junta Local del INE en Coahuila, en la cual el lagunero José Luis Vázquez López hace las veces de vocal ejecutivo.



Y dijo lo anterior a propósito de los nombramientos que se otorgaron este inicio de fin de semana, como parte del Servicio Profesional Electoral, a través del cual Itzel Aguilar Ambrocio se integró como vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta.

Hubo más nombramientos. Nathaly Mendoza Zamudio es la nueva vocal Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 1 en Piedras Negras y Rainer Hurtado Navarro, vocal secretario en la Junta Distrital Ejecutiva 2 de San Pedro.



Entre sampetrinos

Y precisamente en San Pedro, el que tiene prácticamente en la bolsa la candidatura del PRI para diputado local por el Distrito 2 es Jorge Abdalá Serna. Ya fue alcalde y también legislador y por aquellos rumbos laguneros aseguran que su principal pendiente no está en el Acción Nacional, mucho menos en Morena, sino con sus mismos compañeros de militancia.



Según esto, los sampetrinos se las gastan solos para meter zancadillas, atravesar el pie, picar los ojos y estirar por la espalda a cualquier paisano que ande con los astros acomodados y la nominación de Abdalá no sería la excepción.



Al virtual candidato, nos comentan, no le da pendiente lo que haga o deje de hacer José Luis Flores Méndez, quien hace las veces de secretario de Desarrollo Rural y para muchos es su enemigo público número uno, pero sí otro exalcalde, Juan González González.