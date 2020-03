11 Marzo 2020 03:10:00

Morenos retorcidos

Los planes perversos de Claudio Bres Garza, el alcalde de Piedras Negras, la diputada federal Miroslava Sánchez en el distrito 2 por un lado, y la de Claudia Garza del Toro por otro, juegan por su interés traicionado a MORENA y a AMLO.



Aseguran que Bres negoció para que su cuñada, Esperanza Chapa, repita como diputada del PRI y quiere imponer candidata a modo mujer pese a que la ley indica que las mujeres no contenderán en distritos no competitivos.



Las cifras dicen que en la elección anterior MORENA obtuvo 8 mil votos, el PRI 28 mil y 25 mil el PAN, un distrito no competitivo de acuerdo a lineamientos del IEC y corresponde género hombre.



Casi el juego perfecto entre dos, porque ahí como ven de distraída e introvertida a la diputada federal Miroslava Sánchez, es más perversa y caprichosa que ninguna, intenta imponer de candidata a una doctora, Marisol.



“La Miros” buena onda, dirán, nada que la mujer es esposa de Víctor García, quien simula ser regidor de Morena en el Cabildo de Bres, pero hasta los gringos saben que sólo sirve como tapete de Bres, su esposa candidata sería comparsa.



Es más, en la alianza espuria PT-MORENA, en este distrito “casualmente” no hay coalición facilitándole a Bres, experto en mapachería electoral disgregar el voto.



La izquierda real dice, que como el PAN y sus candidatos de quinta no darán mayor pelea, el distrito 2 queda en manos de Bres, que juega a favor del PRI.



Por el lado de Claudia Garza del Toro y su hermana Alma Rosa, registraron nada más 22 candidatos.



A los que les gustó la ubre, y doble billete, es a los diputados Elisa Catalina Villalobos y a Benito Ramírez, que abandonó Morena por intereses económicos, pero se registraron para ir por su reelección.



Emergencia los une



De ese tipo de unidad que pocas veces se da en un grupo tan diverso, senadores, alcaldes, empresarios y productores de carbón se apersonaron en la Ciudad de México a solicitar se declare emergencia en Región Centro y Carbonífera.



La incertidumbre por la crisis en AHMSA, movilizó a los alcaldes Alfredo Paredes, Gladys Ayala, Marcos Amador, Abraham Segundo González y Enrique Soto, el líder de la UOEM Gerardo Bortoni y Asociaciones de Productores de Carbón.



El respaldo de los senadores de Coahuila, la priísta Verónica Martínez y Armando Guadiana de Morena de abanderar la causa fue notorio, el exhorto a diversas dependencias, el acuerdo de la Junta de Coordinación Politice e insistencia.



Le apuestan al decreto de declaratoria de emergencia que permita estímulos fiscales para reactivar la economía.



Día favorable para la Región Carbonífera en plena acción de protesta con una caravana anunciaron la licitación de 735 mil toneladas de carbón de abril a diciembre.



Marcha obrera



El Sindicato Democrático cumplió con la misión, la marcha que pidieron desde España en respaldo al caso de AHMSA reuniría a poco más de mil



A la cabeza de la marcha que inició en el Ave Fénix iba el líder Ismael Leija y la alcaldesa de Sacramento, además de integrantes del comité quienes demandan al Gobierno Federal resolver un asunto de tipo económico y social.



Leija reconoció la preocupación de alcaldes, y el Gobernador, habló con Alfredo Paredes que andaba en México junto con otros alcaldes buscando solución.



Ancira desbocado



Nooo a la extradición, dijo Alonso Ancira al comparecer ante la Audiencia Nacional Española, quien se desbocó en señalamientos contra el Presidente Andrés Manuel López al que llamó “mitómano del tamaño de Hitler”.



Envalentonado Ancira, se declaró inocente de los cargos, se dijo perseguido político, acusó al Presidente de querer ir contra Peña Nieto.



Sus abogados pedirían disculpas mientras el fiscal Español pidió comprobar sus dichos.