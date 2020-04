25 Abril 2020 03:10:00

Mucho ayuda el que no estorba…

Definitivamente cuando las reglas no convienen o que no abonan nada bueno en esta emergencia sanitaria, lo correcto es ignorarlas...



Y es que el Gobierno Federal ha sido apático en esta contingencia por el coronavirus, nada ha hecho por la población y ayer la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, salió con que no se debe cerrar el libre tránsito ni aplicar la Ley Seca en esta pandemia…



Pues tan sencillo, si a la funcionaria federal no le gustan las acciones que llevan a cabo en algunos estados para frenar la ola de contagios, que venga a Monclova, que venga a quedarse hasta que todo esto acabe, que se dé una vuelta por la Clínica 7 del IMSS y que les diga a las autoridades lo que se debe hacer para evitar que más gente muera por coronavirus…



Porque estar hablando desde la comodidad de una oficina es lo mejor del mundo...



Desde allá se ven solamente números, pero no se refleja la realidad, no se ven las familias separadas, sin poder despedir a sus muertos, sin empleo, con salarios a la mitad, viendo cómo cada vez son más las personas contagiadas, viendo cómo mueren los médicos y dejando a sus seres queridos en la sala de Urgencias de la clínica 7, sin poder verlos hasta que sean dados de alta o bien les avisen que dejaron de existir…



Que venga la funcionaria federal a observar este panorama desolador, donde nadamos en Monclova casi sumamos el total de casos de todo el Estado de Jalisco y lo que falta, porque acabamos de entrar a la mentada Fase 3, la más peligrosa de esta pandemia y en la que se saturan los hospitales…



Así que mucho ayuda el que no estorba, y si desde el Gobierno Federal no van a ayudar, pues que tampoco opinen porque complicar el libre tránsito y controlar la venta de alcohol, sólo es consecuencia de la desobediencia ciudadana, la gente no entiende que se debe quedar en casa y lo único que hacen es contribuir a que esto avance…



Y ahora se van a cerrar los negocios a las 4 de la tarde y también están protestando, lo que la gente debe entender es que tiene que organizarse, se echan hasta tres vueltas a las tiendas porque se les olvida comprar un tomate, por Dios no han entendido que en Fase 3 no estamos para esos descuidos…



Así es que si cierran calles, si hay Ley Seca, si multan y si cierran negocios, ni modo, cada quien tiene lo que se busca y la obligación de las autoridades es hacer lo que tiene a su alcance para proteger a los ciudadanos de este padecimiento...



Y lo único que tenemos que hacer es obedecer las medidas sanitarias para salir pronto de esta contingencia…



La propuesta..



Los diputados locales del PAN presentarán una propuesta al Gobierno Federal para que se reconozca el trabajo de los médicos, enfermeras y demás empleados de la salud...



Están pidiendo que se les duplique el sueldo a todos los que están en la primera línea de batalla en ésta contingencia en el Seguro Social...



Sin duda esto se lo merecen porque no han abandonado el barco y ojalá que por lo menos en esto sí haga caso López Obrador, ya que se ha hecho el desentendido en esta contingencia sanitaria...