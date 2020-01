24 Enero 2020 03:10:00

Muchos tiradores

Buen día. No es únicamente Ternium la firma que se ha acercado a AHMSA con objetivos de asociación o compra, hay una media docena de siderúrgicas internacionales, pero fuentes bien enteradas establecieron que hasta el momento no hay nada confirmado de una operación consumada.



Son varias las firmas interesadas en llevar a cabo algún acuerdo con Altos Hornos de México, pero nada formalizado, ni concretado, ya que no son procesos fáciles ni rápidos en una posible operación de una empresa que vale 3 mil 500 millones de dólares en sus instalaciones siderúrgicas y subsidiarias.



En un escenario de compra venta o asociación de AHMSA, el licenciado Alonso Ancira Elizondo no es el propietario de la empresa, sino un accionista importante que ocupa el cargo de Presidente del Consejo de Administración que no puede decidir unilateralmente, es decir solo, sino que tiene que consultar.



Decisión colegiada



Por ser empresa en Bolsa Mexicana de Valores el acuerdo en caso que se llevase a cabo debe informarse públicamente en forma oficial y para esto se requiere sea necesario que sea avalado por una Junta de Consejo, luego debe ser autorizado por una asamblea de accionistas y más aún por la Comisión Federal de Competencia, de tal forma que es un proceso largo.



Otras firmas que se instalaron al interior de AHMSA asomándose a una eventual asociación u operación de compra venta de acerías y minas de carbón y fierro son los coreanos de Posco; los rusos de Severstal; los regiomontanos de Villacero,; los chinos de Baosteel; Arcelor Mittal de la India; Siderúrgica Nacional de Brasil y los italianos argentinos de Techint Ternium.



Carlos Moreira



Detrás de la campaña de desprestigio por supuesta corrupción del líder magisterial José Luis Ponce Grimaldo están los Moreira quienes quieren ver nuevamente a Carlos Moreira al frente de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y control además las secciones 35 y 38.



Una campaña negra bien confeccionada, dicen trabajadores de la educación al rechazar que José Luis Ponce sea un docente con nexos de corrupción en la administración de la Sección Quinta del SNTE.



Bombardeo de mentiras



Con su impresionante artillería y arsenal de mentiras AMLO retorna a Coahuila por sexta ocasión desde que asumió el cargo, y dicen los conocedores que entre las principales falacias favoritas del presidente se incluye; ìsalvamos a Pemex y se recuperó la producción petroleraî.



La verdad, dicen esos especialistas, ìse refinanció la deuda de Petróleos Mexicanos a una tasa altísima, las calificadoras siguen considerando que invertir en Pemex es casi tirar el dinero a la basura, mintieron tratando de minimizar el hackeo a sus sistemas informáticos generando una enorme desconfianza, el retraso en pagos a proveedores tiene paralizada a la industria.



Ni la burla perdona



ìEl peso fortachón, otra de las sandeces para presumir que la economía marcha bien en su gobierno porque el dólar está barato. Otra mentira. El dólar está barato porque la tasa de interés en México es una de las más altas del mundo.



Como el gobierno del presidente López Obrador ha generado una enorme desconfianza entre los inversionistas, tiene que pagar más para que llegue el dinero. El pago por ese dinero es la tasa de interés, y aunque el Banco de México la ha impulsado a la baja, sigue estando alta en un momento en el que hay países que tienen tasa de interés ¡negativa!



La inflación es bajísima, otras santa babosada porque con crecimiento cero y cerrada la llave del gasto gubernamental, es muy probable que la inflación se mantenga en niveles mínimos. Es obvio; la economía está paralizada, qué van a subir los precios si la actividad económica está en punto muerto.