22 Abril 2019 04:10:00

Muchos visitantes por carreteras de Coahuila

LAS CARRETERAS DE COAHUILA, por el tema de la seguridad destacada que se ha logrado en cuanto a la tranquilidad de su población para circular, provocarán desde ya una mayor afluencia y por ello será necesario que los encargados de la vigilancia y la seguridad en materia vial se apliquen…



ESTE FIN DE SEMANA largo de festejos de Pascua dejaron saldo mortal en las principales carreteras, tres médicos en la Saltillo-Torreón, una familia lesionada en sus seis integrantes y una madre de familia muerta en la 57 cerca de Monclova y dos mujeres más fallecidas en la 57 en Sabinas, además de lesionados en la Premier y otras carreteras secundarias que reflejan no que sean riesgosas, más bien el aumento del flujo de autos, viajeros o turistas y la velocidad a la que se desplazan…



POR ELLO ES QUE se requieren más elementos de la PFP o se requiere más vigilancia de otras corporaciones, aunque sea en tramos específicos…



OJALÁ Y AHÍ PUDIERA participar el secretario José Luis Pliego Corona, mandamás en Seguridad Pública del estado para que genere lazos y conexiones y que el tema preventivo en carreteras por los accidentes se pueda corregir, ya que sin duda en adelante será Coahuila muy atractiva para los paisanos, y en mayor cuantía, para ingresar a México viendo cómo está la seguridad en los vecinos…



III

QUIEN NO ENCUENTRA LA FORMA de arrancar de buena manera su administración es el abogado Ramiro Pérez Arciniega, alcalde de Parras, pues si bien la población quería un cambio por los desaciertos y circos que armaba de manera constante el exalcalde Evaristo Madero aunado a la complicada situación financiera que dejó, la realidad es que sí te puedes quejar y señalar los desaciertos de tu antecesor cuando las pruebas se tenga para tal caso, pero aparte de eso mínimo tienes que reflejar que la administración pública cambió y por ello debes de tener una ciudad o pueblo mágico en este caso, limpia y con una Policía que se note en cuanto a cuidar a su gente…



PEOR AúN, YA LOS colaboradores de Pérez Arciniega conocen a la administración como la alcaldía de los lamentos, porque para todo se quejan, pero no se ponen a trabajar…



SUCIO, DESORGANIZADO, CON FALLAS es como los visitantes ven al primer pueblo mágico que tuvo la zona noreste del país y que le dio realce para el crecimiento y detonante del turismo que esperan no se aleje con el antecedente de los últimos que ahora viene a hacer crisis pues ya no hay dineros federales para los llamados “pueblos mágicos”…



BIEN HARÍA EL SENADOR Armando Guadiana y el delegado federal de Coahuila, Reyes Flores, con lograr más acercamiento con el alcalde parreño para que las cosas comiencen a caminar de mejor manera y de perdido tener un pueblo mágico limpio y ordenado…



III

QUIENES TUVIERON UNA EXCELENTE respuesta de turistas en este fin de semana de la Pascua fueron los habitantes de Guerrero, Coahuila, pues cientos, tal vez más de mil personas se congregaron en este municipio para visitar sus atractivos como es el parque La Empedrada y las ruinas de San Bernardo…



BIEN POR LA ALCALDESA Matilde Estrada quien se ha encargado de promover a Guerrero como pueblo mágico y además de ofrecer opciones a los turistas que en breve incluso ya podrán contar con un pequeño hotel para quienes ahí deseen pernoctar y que no quieran retornar a Piedras Negras…



GUERRERO ES DE LOS municipios que alcanzaron recientemente su denominación de Pueblo Mágico y que lamentablemente pocos años pudieron disfrutar de sus apoyos en dineros federales…



AHORA LA TAREA ES QUE se mantenga como un destino turístico y que los atractivos vayan al alza…



III

EL QUE SIGUE EN SU labor en San Juan de Sabinas es el profe Noé Gómez, quien en su labor como regidor de este municipio ha entablado una excelente comunicación con la población…



EL PROFE NOÉ, COMO lo conoce la gente, se da tiempo de manera constante para recorrer colonias y sectores para conocer de viva voz qué sucede y qué se requiere en las colonias, asuntos que canaliza de manera directa con el alcalde Julio Long para atender esas situaciones….



TODO A SU TIEMPO, pero el Profe Noé sin duda que es considerado un capital político importante en San Juan de Sabinas…



III

DONDE DE PLANO SE ensañaron con los paseantes y el poco turismo que tienen fue en Villa Unión, municipio gobernado por la panista Narcedalia Padrón, pues resulta que los habitantes de ese municipio y de otros de los Cinco Manantiales que gustan de ir de paseo y a los festejos de Pascua al conocido paraje de Palmira, en el ejido La Luz, se encontraron con un operativo policiaco al entrar a ese lugar…

LOS POLICÍAS POR ORDEN de la alcaldesa les decomisaban toda bebida alcohólica que los paseantes llevaran, con una falta total de criterio…



NI HUBO AVISO PREVIO, ni nunca administración alguna había hecho eso, pues es un lugar turístico que por supuesto los paseantes llevan algo de bebidas para mitigar el calor…



AÑO CON AÑO ESO SE permitía y si alguien entraba en escándalos por el exceso era debidamente llamado al orden por los oficiales, pero ahora no, la Policía decomisó todo por orden de la alcaldesa…