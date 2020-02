01 Febrero 2020 04:10:00

Muere Don Antonio

Don Antonio Gutiérrez ha muerto y el cielo debe estar de fiesta, recibiendo a un gran hombre que ha dejado una huella imborrable en Coahuila.



Gran empresario dejó como ejemplo sus acciones, amistad incondicional, solidaridad con la comunidad, trabajador incansable.



Don Antonio tuvo siempre el reconocimiento de muchos, desde los más encumbrados hasta los más humildes a quienes protegió y cuidó.



La clase política de todo el Estado estuvo ayer en San Juan de Sabinas para darle el último adiós al gran empresario.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme llegó a la Región Carbonífera después de las 4 de la tarde y mostró sus condolencias a la familia.



A muchos duele su partido, muchos más celebran su frutífera vida, descanse en paz, Don Antonio Gutiérrez.



CAMBIO EN SIMAS



No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue y a Mario Zamudio le llegó el final como gerente de Simas.



La salida oficial fue una carta de renuncia, en los pasillos de la paramunicipal dicen que lo cesaron.



Y después de más de una década de tener las riendas de Simas, llega sangre joven en la persona de Eduardo Campos Villarreal.



El nuevo gerente está preparado, conoce del tema y llega con la intención de darle una desempolvada al sistema.



De entrada Eduardo advirtió que no habrá cambios, al menos por ahora.



DEL PRI A LA CEV



También en la delegación de la Comisión de la Vivienda hubo cambios.



Sale Sergio Villarreal sobre quien pesaban cualquier cantidades de denuncias por venta de terrenos estatales y llega la ex secretaria general del PRI, Rossy Galindo.



El movimiento habría sido ordenado desde la oficina de Jericó Abramo, titular de la dependencia en el Estado.



Villarreal había señalado por vecinos como el enlace con particulares para adueñarse de predios municipales o estatales.



Desde la denuncia que hicieron habitantes de la colonia 10 de Mayo en Ciudad Frontera, el ahora ex funcionario estaba en la cuerda floja.



REGIDOR EBRIO



Tanto trabajo y dinero que le costó a Florencio Siller meter al redil a Diego Márquez para que en un ratito policías municipales le echaran a perder el cuadro.



Resulta que el regidor, fiel amante del dios Baco, fue detenido por uniformados en estado de ebriedad.



De nada le sirvió a Diego su fuero como regidor porque fue remitido a los separos.



Dicen que cuando el alcalde fue enterado del caso al día siguiente y eso lo puso fúrico.



Ya lo tenía de su lado y ahora Florencio no está seguro, habrá que esperar que le pase la resaca al regidor.



PANISTAS MOROSOS



Requisito indispensable en el PAN que los que aspiren a una candidatura tengan al corriente sus cuotas.



Dice el dirigente municipal que de los que se mencionan hay varios pendientes por pagar.



Erick Ramos ya pidió el estado de cuenta de todos y sin decir nombres, hay unos dos que están en la lista negra.



Lo bueno para los aspirantes que podrán pagar hasta que vean claro si pueden llegar a la candidatura.



REUNIÓN IP



La que anduvo ayer por Monclova fue la secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal.



Tuvo una encerrona con empresarios, los mismos con los que un día antes se había reunido Alfredo Paredes.



Sonía habría explicado, sin esconder nada, cuál la situación real en el tema de seguridad.



La región más complicada por ahora es la norte, justo de donde es originaria la funcionaria estatal.