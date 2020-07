12 Julio 2020 04:10:00

Muere el comercio de Eagle Pass

Los comerciantes de Eagle Pass requerirán desde ya apoyo federal en buena medida para sobrevivir a esta pandemia, bueno al menos aquellos que aún permanecen abiertos, porque la mayoría ya han dejado de operar ante la situación de cierre de los cruces internacionales a personas con actividades no esenciales…



Son decenas de negocios que están instalados en toda la ciudad y el condado, pero además son decenas de comerciantes semi informales que se instalaban bajo el puente internacional 1, a todos ellos la pandemia los ha matado y no se ve para cuándo haya una recuperación…



Aunque se hablen de apoyos por decenas de miles de dólares para el comercio, no hay negocio que aguante sin clientes, que aguante sin el 70 u 80 por ciento de sus clientes…



Ni el alcalde Luis Sifuentes, ni el presidente de la Cámara de Comercio ni mucho menos el juez del condado han planteado estrategias que pudieran permitir de cierta forma reactivar los cruces o lograr que se active la economía local que sigue simplemente en la lona…



La pandemia ha enseñado algo a los comercios de Eagle Pass: Que dependen en casi en su totalidad de los residentes al sur del río Bravo y si éstos no cruzan el comercio morirá…



Son cuatro meses de cierre y un mes más que se ha decretado, lo que mantiene en esas condiciones a los comercios, pero también a cientos o miles de empleos que se han perdido…





Cierre de puentes no funcionó



Algo que quedó claro en materia de salud para Eagle Pass y Maverick es que no pueden culpar a los residentes del sur del río Bravo de ser los culpables de que la pandemia esté fuera de control y mantenga a esa región al borde del colapso…



Toda autoridad médica no intenta que la población no se enferme, finalmente es una pandemia, pero lo que se ve hoy es que en Eagle Pass van hacia una condición en donde los hospitales están saturados al 100 por ciento, no hay más espacio para atender a enfermos de coronavirus y luego de eso, lo que ha ocurrido en otras ciudades donde han luchado contra la enfermedad y que se colapsó su sistema de salud por ser rebasado, la población comenzará a morir en sus casas y en la calle, afuera de los hospitales por falta de atención…



Aunque no lo refieran los encargados de la salud como el médico Victoriano Valdés, en realidad eso es lo que se pretende evitar al traer a más médicos y enfermeras de otros estados de la unión americana, que la gente sea atendida y no sucumba ante la pandemia fuera del hospital, que se haga el esfuerzo y sea atendida…



Hoy las autoridades de Eagle Pass reconocen que de nada sirvió el cierre de los puentes, pues a pesar de ello se encuentran acorralados por el coronavirus y junto con ello su economía regional destrozada…





Inspectores y renta de quintas en Piedras Negras



Esta semana una persona cercana organizó una reunión de tipo familiar, por más que intentara hacerla realmente familiar, el número de personas que asistirían superaba los 20, pese a explicarle los riesgos del Covid y que se podían contagiar o provocar un brote, el familiar simplemente no escuchó y organizó el evento. Al cuestionarle el porqué lo realizaría en martes, la respuesta sorprendió: Todas las quintas estaban ocupadas los fines de semana. Es decir, la gente se sigue reuniendo y evade las regulaciones en materia de sanidad para frenar el coronavirus…



Ahí es donde se deberá aplicar el jefe de Inspectores, Jesús Cruz de Piedras Negras, para sancionar a quienes no respetan las regulaciones, unos por organizar los eventos y reuniones y otros por rentar los espacios pese a que está vigente una prohibición…



El sector de servicios, como son renta de salones de eventos, quintas, banquetes, florerías, fotografía, músicos, todos ellos también han sido afectados por la pandemia y representan miles de empleos perdidos o inactivos, por ello se puede entender el que algunos decidan una reapertura no permitida pese al peligro de los contagios…





Los casos de triunfo contra COVID



Algo que ha fallado por parte de la autoridad médica, principalmente en el IMSS de Coahuila, es el no difundir de manera más amplia los casos de éxito en la lucha contra el Covid…



De la misma forma que han enfrentado retos complicados en Monclova, Saltillo, Torreón, Ciudad Acuña, San Pedro y Piedras Negras, con alzas preocupantes de casos o brotes específicos, el delegado Leopoldo Santillán debería de aprovechar también los muchos casos en donde el Seguro Social ha logrado salir adelante en la recuperación de cientos o miles de coahuilenses…



Eso sería motivación para los que luchan contra la enfermedad, sería un aliciente para decirles que sí se puede salir adelante, porque hay que reconocer que cada día crece más el miedo al Covid-19…