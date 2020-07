27 Julio 2020 04:10:00

Muere Pachicano; Gofo, hospitalizado

Mal día para la Iglesia católica en Coahuila. La feligresía amaneció con la noticia del fallecimiento de uno de los sacerdotes de mayor aprecio en la ciudad, Rodolfo Pachicano Llaca, quien murió a los 68 años en Parras, su tierra natal, por padecimientos de laringitis que tenía desde hace tiempo.



Era sacerdote desde 1978; estuvo a cargo de las parroquias Jesús Obrero, en la colonia Provivienda y Sagrado Corazón, de La Aurora.



Las malas noticias siguieron con el fallecimiento de Rodolfo Ruiz López, párroco de la Rectoría de Nuestra Señora de Fátima en Piedras Negras. Desde hace días estaba hospitalizado por Covid-19.



La jornada cerró con la noticia sobre la hospitalización de Adolfo Huerta Alemán. el famoso padre “Gofo”, quien lucha contra complicaciones renales.





Guerra de caravanas



Ahora, guerra de caravanas entre profesores y dirigentes de la Sección 5 del SNTE. Le contamos sobre la manifestación desde automóviles programada para este martes desde la explanada del Instituto Tecnológico de Saltillo. Los propios profes ubican a Roberto Herrera, aspirante a la dirigencia sindical, como el organizador.



Pero también hay convocatoria para este lunes. Los automóviles se van a concentrar desde las 5 de la tarde en el exterior de la Sedu.



¿Por qué dos caravanas? Porque unos quieren castigo ejemplar y hasta cárcel para los involucrados en el Fondo de Ahorro en los tiempos de José Luis Ponce, y otros nada más darles un susto.





Les pide calma



Y mientras los agremiados a la Sección 5 parecen fuera de control, el domingo apareció la delegada especial del SNTE, Sonia Rincón Chanona, para pedirles calma y asegurarles que a más tardar el 27 de agosto van a recibir completo y sin pellizcos el pago correspondiente al ahorro.



El problema es que la enviada del dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, no les dijo cómo resolverá el problema.



Los profes no pierden de vista que a su dirigencia le falta un mes para cumplir el compromiso y el déficit rebasa los 10.4 millones de pesos.





Agenda sanitaria



Este lunes, el gobernador Miguel Ángel Riquelme amanece en Torreón para encabezar los trabajos del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Laguna.



El arranque de la semana en materia sanitaria servirá también para revisar el funcionamiento de los cinco laboratorios de biología molecular que el Gobierno del Estado instaló en cada región del estado.



La gira de visitas y recorridos por los laboratorios arranca este lunes en Torreón y seguirá el martes en Saltillo.





¿Repetirá el berrinche?



En el interior de Morena corren apuestas doble a sencillo a que a Luis Fernando Salazar Fernández se le fue de las manos la candidatura para la Alcaldía de Torreón. “El Hooligan” es aliado de Mario Delgado, pero el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados no anda muy bien que digamos con el actual dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar.



Y si algo hizo la ausencia del “exniño azul” en los eventos de la gira que Ramírez Cuéllar hizo la semana pasada por Saltillo y Torreón, fue abonar a las teorías morenistas respecto a su distanciamiento con la cúpula del partido de moda.



Ahora la duda es si LuisFer repetirá el berrinche que le hizo al entonces dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, cuando le negaron la candidatura para gobernador.





¿Y la mano dura?



Lejos quedó la supuesta mano dura de Everardo Durán, para más señas Alcalde de Arteaga, para tratar de mantener a raya a su municipio, de las garras del coronavirus.



En plena parte critica de la pandemia, permitió que se violentaran prácticamente todos los puntos importantes del protocolo sanitario que, un día sí y otro también, repiten en el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste.



Solo este fin de semana hubo un evento masivo en La Rioja, uno de los fraccionamientos favoritos del Gobierno local, que superó los 300 invitados, sin sana distancia ni cubrebocas. ¿Qué tal?