06 Junio 2020 04:10:00

Muertos que firman poderes

Según quejas que han comenzado a proliferar y también a acciones que se ven en algunos puntos de la ciudad, pareciera que algún fedatario no aprendió con las lecciones que ya se han hecho en años pasados por acciones indebidas de este gramo…



Convencidos por extraños o por alguna otra razón, han comenzado a surgir nuevas quejas contra fedatarios que pretenden facilitar el despojo de terrenos o inmuebles a personas o familiares de personas ya fallecidas y con ello luego meter a registrar escrituras para legalizar la acción…



El asunto ya ha llegado a Saltillo, donde la queja está revisada y se analiza quién y por qué, además de con la ayuda de quién es que se pretende cometer estos despojos…



Mal harían en pretender incluso invadir terrenos propiedad de entidades municipales, con el fin de ganarse adeptos políticos, pues al final de cuentas no hace mucho abogados prominentes han perdido su fíat notarial y otros incluso pisaron la prisión por ello…



Peor aún, extraño que se animen a esas acciones cuando en Coahuila se han perfeccionado las leyes para evitar este tipo de acciones y que quienes las cometan no puedan ya mediante un reclamo jurídico reivindicarse…



Ya quedaron atrás las invasiones de terrenos, pero también aquellos fedatarios que como en los Cinco Manantiales levantaban muertos para la firma de poderes y luego registrarlos y despojar con ello a familiares de fallecidos de bienes en semiabandono o que incluso en ocasiones no sabían que eran poseedores…



Por lo pronto no dudamos que el titular en el estado, Javier Lechuga Jiménez atenderá las quejas, pero además esto podría alcanzar allá en Saltillo a otras instancias…



LOS MÁS BUSCADOS DE COAHUILA Y TEXAS



Ahora que ya se firmaron acuerdos para generar una lista de los delincuentes más buscados en esta frontera común de Coahuila y Texas, no estaría de más que iniciaran con los decomisos de bienes de aquellos delincuentes que son detenidos en redadas en San Antonio y en otras ciudades texanas y que gozan de operación de propiedades y negocios del lado mexicano…



Es algo que no se explica el que por ejemplo allá se les arreste pero del lado mexicano no se inicia ninguna averiguación y sus negocios siguen operando sin más a pesar de que, muy probablemente tengan relación directa en el dinero que de actividades ilícitas obtienen…



El fiscal Gerardo Márquez Guevara ahora tendrá muchos más acuerdos con sus contrapartes norteamericanas para que además de que se haga el arresto de los más buscados, también se les congelen las cuentas, operaciones y negocios y que incluso, como ocurre en Estados Unidos y más cerca, en el condado de Maverick, los bienes confiscados una vez resueltos los casos sean aplicados para mejoras de equipo y capacitación de las corporaciones involucradas en la detención…



En el último mes han sido detenidos un buen número de personas de Coahuila en Texas, pero hasta ahora las investigaciones no han trascendido a Coahuila, por lo que sería buen momento de comenzar con ese ejercicio anticipen binacional…



ELECCIONES Y CAMPAÑAS ESPECIALES



Donde ya se analiza cómo es que se organizará el proceso electoral para la renovación del Congreso del Estado, el cual se realizará este mismo año, es en el Instituto Electoral de Coahuila…



La presidenta Gabriela de León ha sido clara que no se pueden empatar las elecciones con las del próximo año y por ende se tendrá el proceso antes de que concluya el año…



Eso deberá desde ya poner a trabajar a los gurús y expertos de los partidos políticos para el diseño de campañas, propuestas y también incluso la definición o redefinición de candidatos de los partidos políticos…



La planeación no será sencilla pues como a todo en este mundo, la pandemia ha golpeado a la organización de procesos electorales, a los partidos, a los árbitros y a los candidatos o aspirantes a contender…



Ni duda cabe que será de especial interés y regulación ver cómo es que los candidatos primero se definen, pero después se presentan y proponen ante la población, porque eso significa que en función de cómo opere la promoción es que se desarrollara el proceso e incluso podrá tener una gran influencia en el resultado…



ESPERAN SEGUNDA OLEADA

DE CONTAGIOS EN TEXAS



Preocupadas deberían estar las autoridades de Salud en Piedras Negras, tanto estatales como locales, ante el anuncio de Texas por la entrada en vigor de la tercera etapa de la reapertura o vuelta a la nueva normalidad…



Esto implica que los bares abrirán al 50% de capacidad, los restaurantes hasta el 75%, eventos al aire libre sin restricción de personas, pero se mantiene la vigilancia de acciones de sanidad para evitar el brote…



Ante eso las autoridades de Texas estiman que se espera un rebrote de la enfermedad, algo que debe preocupar si consideramos que Texas tiene registrados 75 mil casos y muchos de San Antonio, Uvalde, Houston y Del Río viajan cada fin de semana a Coahuila y su zona fronteriza…



Por ello es que deberá de diseñar el secretario de Salud, Roberto Bernal una estrategia para que los contagios de Texas no sean factor de aumento de casos en Coahuila y su zona norte, la cual hasta ahora tiene una baja incidencia de positivos…