Multas en Piedras Negras

Donde se alcanzaron acuerdos para lograr una mayor disciplina y respeto a los acuerdos y protocolos sanitarios para frenar la pandemia fue en Piedras Negras, además de los municipios de la Región Norte que incluye a Nava y los Cinco Manantiales…



Y es que como todos entendemos que la gente sólo aprende cuando le golpean el bolsillo, pues será así como se sancione a quienes no consideran prioritario el tema de la salud…



Fue el alcalde de Nava, Sergio Velázquez, quien tomó la palabra para hablar por los munícipes de esta región, en donde señaló que se sancionará con 200 pesos a aquellas personas que no utilicen cubrebocas en espacios públicos…



No se trata de un tema recaudatorio, pues los alcaldes y demás integrantes del subcomité señalaron que ese dinero se reunirá dentro del llamado Fondo Covid que se utilizará en la compra de insumos médicos necesarios para el combate a la pandemia…



En la reunión participó el alcalde de Nava, además el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres y los munícipes de esta zona de Cinco Manantiales, Guerrero y Jiménez…



MICARE, CFE le corta suministro de energía



Los que de plano han sido orillados por el Gobierno Federal al cierre total y paro de actividades son los de Micare y Minosa, subsidiarias de AHMSA…



Desde el lunes comenzaron los empleados de CFE a realizar cortes de energía eléctrica en oficinas, instalaciones, minas y tajos de carbón debido a adeudos de cientos de miles de pesos con la paraestatal…



Aunque las empresas de Alonso Ancira por un lado señalan que se les adeudan millones de pesos por abasto de carbón, por otro lado la CFE simplemente les corta el servicio como a cualquier otro usuario…



Eso ha incrementado la preocupación de los miles de trabajadores, más de dos mil directos y cinco mil indirectos, quienes simplemente ven cómo se acerca el final de esta situación en donde no se vislumbran soluciones, a menos claro está, que un nuevo propietario alcance acuerdos con el Gobierno Federal y bajo una nueva figura y empresa se logre rescatar esa importante fuente de empleo…



La cosa no es sencilla, pues todo apunta a que el Gobierno Federal intente convertir a las dos termoeléctricas en plantas de ciclo combinado para bajar sus costos de operación y en un caso extremo, que no es descabellado si vemos cómo les fue a megaproyectos de otras administraciones, incluso se podría hablar de que las dos plantas de CFE van hacia el cierre de operaciones…



Esta semana fue de nuevo de sorpresas, pues ahora no le canceló contratos la CFE, le canceló el servicio…



Aunque por la tarde-noche los empleados de la paraestatal comenzaron a reconectar el fluido eléctrico, parece que las medidas de asfixia de la minera siguen…



Muere el comercio de Eagle Pass



Tal como lo comentamos hace semanas, el comercio de Eagle Pass muere ante la pandemia y el cierre de los puentes internacionales por la prohibición a cruces no esenciales…



Cada día son más los negocios que simplemente no cierran, sino que vacían sus locales y deciden desinvertir ante la falta de clientes…



Hoy la zona centro, la llamada calle Main de Eagle Pass, se ha convertido en una zona fantasma con pocos habitantes y muchos menos negocios, pues una veintena de ellos ya cerró…



Por más que el alcalde Luis Sifuentes ha intentado convencer a las autoridades de Aduanas y también de Seguridad Interior de Estados Unidos de que la medida matará a miles de negocios y echará a la calle a miles de trabajadores, hoy ésa es la realidad, por lo que el desempleo en esta zona ya se estima supera el 30 por ciento…



Si a eso la agregamos los 800 alumnos que ha perdido el Distrito Escolar más los que se acumulen de aquí a que inicien las clases, que se presumen serán presenciales, lo que tenemos es simplemente una ciudad en crisis de salud y económica severa…



Tras empresas fantasmas que defraudan a IMSS y SAT



Donde ya se le sigue la pista de cerca de varias empresas dedicadas a servicios financieros extraños es en el SAT y el Seguro Social, a través de su área jurídica y que han decidido establecerse en Piedras Negras donde pensaban pasar desapercibidas…



Se dice que ya el delegado del IMSS, Leopoldo Santillán, incluso ha pedido la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues estas empresas que operan apenas en pequeñas oficinas de escasos 20 metros cuadrados tienen registrados en esos domicilios hasta 300 trabajadores…



No duden que incluso conocidos personajes de la ciudad podrían estar involucrados en este tema de empresas factureras o que defraudan al IMSS con registros falsos para luego obtener altas pensiones…