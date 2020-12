20 Diciembre 2020 03:10:00

Muta Covid-19

Buen día .El coronavirus está mutando, cambia su linaje ahora con mortíferos obuses hacia los jóvenes, eso difunden agencias, pero notas científicas afirman que la vacuna que se expande por el mundo es suficiente para el exterminio de esos demonios, así que no habrá que hacer mucho caso y entre más avance la inmunización en el planeta continuará apareciendo similares textos.



Es como la semana anterior cuando agencias de información nacional replicaron una nota de un medio capitalino donde se afirmaba que Alonso Ancira Elizondo había obtenido un amparo que lo tenía en el umbral de la libertad cuando es absolutamente lo contrario, lo cierto es que esas notas internacionales falsas o con verdades a medias de la Covid-19 igual hacen mucho, mucho daño.



Lo cierto, es que en este diciembre un sector de la industria y el comercio percibió aguinaldo que por supuesto es una falacia de que ayuda y resuelve, es un mito que tradicionalmente se aplica para alentar ventas del comercio. Si alguien percibe 2 mil pesos quincenales de salario, entonces percibirá esos 2 mil pesos de aguinaldo que obviamente no sirven para maldita la cosa.



Ahora ni siquiera cuando hay relación contractual entre empresa y trabajadores hay garantías de cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de ahorro y aguinaldo porque todos los sectores de la industria y el comercio están devastados, no hay ni siquiera uno solo que esté virgen o ileso frente a la tormenta perfecta.



A escasas horas de Navidad, AHMSA aún no agenda fecha para el sorteo anual de seguridad entre trabajadores con menos de 10 ausencias laborales durante el año, y cero accidentes incapacitantes, está en suspenso, tal vez lo aplacen para finales de mes y llevado a cabo virtualmente en enero.



Morena y FGJE



La gran pregunta es si la Fiscalía General del Estado integrará la carpeta de investigación luego de la denuncia que el presidente estatal de Morena, José Céspedes colocó contra el tesorero del partido Juan Alberto Casas, y el consejero Ariel Maldonado Leza por la incursión furtiva del 9 de diciembre a la sede estatal donde sustrajeron documentos impresos y archivos electrónicos al parecer comprometedores.



Y es que esa dependencia todo lo maneja desde una óptica de intereses políticos, influyentismo e intereses económicos, no precisamente por la procuración de justicia, por eso es que los funcionarios de la FGJE deshojan la margarita, tal vez en plena campaña política para la renovación de alcaldías y diputaciones federales tramite y obtenga las órdenes de captura de la autoridad judicial si es que acaso procede.



Dicen que esos delitos no son graves, o sea que no ameritan prisión preventiva oficiosa, el caso es que también de acuerdo a lo dicho por Céspedes Casas, el Instituto Nacional Electoral aplicó sanción de 1 millón de pesos a Morena Coahuila porque las cuentas del tesorero Juan Alberto Casas no cuadraron; baja el cero y no contiene.



Grupo Amarillo-288



Con el objetivo de llevar juguetes y golosinas a niños de algunos sectores en esta temporada navideña y fin de año, trabajadores de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México iniciaron el acopio con centro de recepción en el exterior de la factoría, tomando en cuenta que para miles de padres de familia será remoto o imposible adquirir obsequios, destacó Francisco Ríos Treviño.



El trabajador añadió que ya se recolectaron algunos juguetes, ropa y golosinas entre la membresía y algunos obreros, y aclaró por otro lado que debido a la pandemia y la obligación de evitar aglomeraciones se verá la forma más segura de hacerlos llegar a niños de alguna colonia de la ciudad tomando en cuenta la agresividad de la pandemia.



Hasta mañana