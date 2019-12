20 Diciembre 2019 04:10:00

Muy adelantados

Muy adelantados

En donde no se quisieron esperar al cierre del año para las definiciones electorales fue en la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y tanto Carlos Ariel Moreira Valdés como el actual dirigente, Xicoténcatl de la Cruz, no regatean el apoyo para José Luis Rivera Rosas, para más señas coordinador de Asuntos Laborales del gremio.



Al parecer, Rivera, quien es habitante de Saltillo pero originario de Monclova, tiene los astros acomodados, por lo menos con el actual dirigente y quien en realidad dirige el rumbo de la 38. Y como son de disciplinados los profes de dicha sección, no le extrañe que la próxima candidatura sea de unidad. A lo mejor por eso andan tan anticipados.



Anda desatado

Mario Ricardo Hernández del Bosque se tomó en serio lo de convertirse en candidato a la alcaldía de Ramos Arizpe, pero no por el Partido Acción Nacional, en donde tiene querencias y afinidades, sino, como lo anticipamos en este espacio, por el partido de moda, y mientras a Morena llegan las definiciones, no pierde tiempo.



El empresario aprovechó la época decembrina, que son tiempos de dar, y esta misma semana se le vio por las colonias Blanca Estela y Santos Saucedo con la entrega de tomates para amas de casa y prácticamente cualquier vecino que se quiso acercar.



Pero si tantas ganas tiene de ser alcalde, no está de más saber que sus detractores toman nota de cada uno de sus movimientos y, llegado el momento, su generosidad se va a contabilizar como gastos electorales y campañas anticipadas.



Ignora al MP

O le valió, o tiene el asunto arreglado, pero Reyes Flores Hurtado no atendió el citatorio del Ministerio Público de la Federación para comparecer este jueves a la sede Saltillo de la Fiscalía General de la República y responder a las acusaciones sobre presuntos delitos electorales cometidos desde su cargo como representante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Coahuila.



El superdelegado se reportó anoche desde Villa Unión luego de que según esto hizo un recorrido por carreteras estatales para revisar las condiciones de seguridad y garantizar el retorno seguro de los paisanos… Por lo menos preocupado no se vio al funcionario federal, pero el caso es que la averiguación en su contra continúa.



Encuentros cercanos

A quienes se les vio platicar largo y tendido cerca de la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional, fue al Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y al exsecretario de Gobierno David Aguillón Rosales.



Aquí mismo le hemos dado cuenta de que no son pocos los encuentros entre los dos personajes; de hecho el todavía presidente de Fundación Colosio en la entidad visita con frecuencia Palacio de Gobierno, y por lo visto su relación es cercana.



Hay quienes apuestan doble a sencillo a que Aguillón Rosales tiene lugar reservado en la Administración estatal, pero no se debe perder de vista que también tiene camino recorrido en la operación política y partidista.



Lo quieren fuera

En donde no tienen muy buenas expectativas para el arranque de 2020 es en la Sección 5 del SNTE. La situación financiera del organismo en realidad es caótica y no se ve la luz al final del túnel en la dirigencia a cargo de José Luis Ponce Grimaldo. Luego del desfalco en el Fondo de Ahorro de los trabajadores su popularidad cayó tanto, que hay quienes pugnan por su salida anticipada, aun cuando le restan solamente tres meses para saber el nombre de su sucesor.



Por lo pronto sigue vigente el riesgo de que la Fiscalía General de la República o la del estado ordenen el congelamiento de las cuentas de dicho fondo para continuar con las indagatorias sobre el presunto fraude. A ver hasta dónde deberán seguir aguantando los profes.



Nada de sorteos

Dadas las malas experiencias con regidores y diputados que no sienten arraigo y compromiso con la Cuarta Transformación, en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) descartaron desde ahora la posibilidad de que los próximos aspirantes a legisladores locales en Coahuila surjan a través de listas por sorteo.



Ese método permitió que Elisa Catalina Villalobos y José Benito Ramírez Rosas llegaran al Palacio de Coss arrastrados por la ola Andrés Manuel López Obrador, pero el nuevo partidazo literalmente les valió y terminaron por perder el grupo parlamentario y el asiento en la Junta de Gobierno.



Méritos

Casa llena durante la entrega de reconocimientos e incentivos a los policías que hicieron frente al Cártel del Noreste en Villa Unión. El gobernador Miguel Ángel Riquelme agradeció a los agentes y a sus familias y les aseguró que con su desempeño sirven de ejemplo en otros puntos del país.



También estuvieron el magistrado Miguel Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia; el diputado Marcelo Torres Cofiño, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal; el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas; el general de Brigada Enrique Covarrubias López, comandante de la Sexta Zona Militar; el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, y la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sonia Villarreal Pérez.