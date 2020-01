14 Enero 2020 04:10:00

Muy amigos, muy amigos

Hace unos días, en el restaurante L Taco Stone Oak, en San Antonio, Texas, comieron en torno a la misma mesa Javier Villarreal Hernández y Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido por propios y extraños como “El Mono” Muñoz.



El tamaulipeco que estuvo avecindado en Coahuila, en donde por cierto tiene orden de aprehensión vigente, y el lagunero originario de Matamoros estaban acompañados de tres varones más.



Se les vio muy a gusto y a lo mejor tenían muchas cosas por tratar, pero el caso es que la reunión se prolongó por varias horas. Además, nos aseguran, se les vio departir en un ambiente de gran camaradería. Al final, quien se adelantó a pagar la cuenta fue Villarreal.





Comida mexicana



El encuentro entre Villarreal y Muñoz fue el jueves 9 de enero, a media tarde. A las 16:30 horas llegó “El Mono” y el encuentro con Villarreal se prolongó más de dos horas.



Para ponerse al día y agotar los temas en territorio estadunidense, nada mejor que un restaurante de comida mexicana, en este caso el L Taco Stone Oak.





Deben mucho



Los que acumulan enorme deuda con el Hospital Universitario de Saltillo, en donde manda el médico Lauro Cortés Hernández, son los concesionarios del transporte público.



No han hecho frente, nos aseguran, a los compromisos económicos por una serie de accidentes con saldo de personas lesionadas. La renuencia al pago se sumó a las cuentas por pagar que tiene, y ya de por sí son muy altas, la institución.



Es tanta la demora del “pulpo camionero” para hacer frente a sus obligaciones, y nos aseguran que ahora sí habrá castigo ejemplar para los concesionarios que le han querido “hacer al vivo” con sus adeudos, así como para aquellos que siguen con “aseguradoras patito”, las cuales también serían sancionadas, como es el caso de Asemex.





Buena jornada



Buena jornada en el Centro Cultural Vito Alessio Robles. Se agotó la agenda en el Consejo Estatal de Seguridad, en el cual se presentó la radiografía estatal en esa materia y entrados en gastos ventilaron pormenores de la tragedia en el Colegio Cervantes, en Torreón, con el desenlace fatal que ya todos conocen.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme marcó la pauta en el desarrollo de los dos eventos, pues además del Consejo de Seguridad Pública, encabezó también la sesión estatal del Consejo de Protección Civil. Nos aseguran que los 38 alcaldes cumplieron.



Este martes, Riquelme amanece en la Ciudad de México, pues hay sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y amenazó con llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador.





Va porque va



Por lo menos en Coahuila, el operativo Mochila Segura va porque va. Mientras se resuelve el litigio sobre su legalidad, o si al aplicarla se violarían derechos indispensables para la niñez, como el de la intimidad, en las más de 4 mil 200 escuelas primarias, secundarias y jardines de niños habrá revisiones aleatorias a las pertenencias de los alumnos.



El horno no está para bollos por lo que ocurrió el viernes en Torreón en el colegio Cervantes y desde el lunes se le empezó a poner lupa a las mochilas de los niños y adolescentes para ver con qué llegan a la escuela.



De acuerdo con el Gobernador, en las revisiones estarán siempre presentes padres de familia y representantes de las escuelas. La tarea la tiene a cargo el secretario de Educación, Higinio González. A ver cómo le va.





No le afloja



Si se va o no de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, para competir por una curul del Palacio de Coss en la próxima Legislatura estatal, es Jericó Abramo Masso.



El funcionario estatal se dejó ver el lunes en terrenos de la colonia Federico Berrueto Ramón, en donde entregó escrituras de predios a los vecinos, algo en lo que viene trabajando desde hace meses.



El exalcalde de Saltillo sabe que trabajo mata grilla y también es la mejor carta de presentación, y un día sí, y otro también, da cuenta de ello. Por si sí, o por si no, Jericó no afloja el paso.







Anda ‘cerquita’



Por cierto, el que no se despegó todo el día del gobernador coahuilense Riquelme Solís, fue otro Miguel. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el también lagunero Miguel Felipe Mery Ayup.



Este también participó en los trabajos del Consejo Estatal de Seguridad y por la tarde se le vio en Torreón durante el encuentro del Mandatario con autoridades estatales, municipales y federales para atender los problemas de niños y jóvenes, y evitar réplicas de tragedias como la del Colegio Cervantes.



En este último encuentro también dijeron presente el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante; el director del Colegio Cervantes, Jaime Méndez Vigatá; el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, así como José María Fraustro Siller, Roberto Bernal e Higinio González Calderón, para más señas, los secretarios de Gobierno, Salud y Educación respectivamente.