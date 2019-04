01 Abril 2019 04:10:00

Múzquiz, en libro Récord Guinness

EL COMISARIO LUIS GARCÍA, DE la Policía de Piedras Negras, seguramente deberá de solicitar el apoyo de la Policía Militar para la vigilancia de zonas estratégicas y de riesgo para los migrantes…



Y ES QUE LUEGO de que un migrante fue salvajemente golpeado en el Paseo del Río por dos jóvenes que se dicen miembros de bandas de traficantes de personas, es normal que eso no deje de repetirse, y ante ello, la Policía debe de mejorar en cuanto a su presencia y si en el caso de Piedras Negras no se tiene un número adecuado aún de uniformados, pues entonces que apoye la Policía Militar que tiene desplegados más de 120 elementos en esta región…



EL FENÓMENO MIGRATORIO VA en aumento, se ven más y más personas extranjeras con intenciones de cruzar a Estados Unidos por esta y casi todas las fronteras, y por ello es que no se puede permitir que la violencia contra los migrantes se incremente y que no suceda nada en materia de seguridad…



EL PASEO DEL RÍO es un lugar al que acuden particulares y familias a divertirse y a hacer ejercicio y no hay por qué permitir que los pandilleros o delincuentes hagan uso de esa zona para amedrentar o asaltar a los migrantes…



III

EMPRESAS COMO GONDI, CARTONERA y Lancermex, así como la misma empresa embotelladora Coca Cola ubicadas unas en la carretera 57 y otra en Piedras Negras, no pueden insistir en no pagar las descargas de drenaje, pero no solo eso, sino que además pretendan contaminar los mantos acuíferos y dañar hasta la planta tratadora de aguas residuales con los químicos que arrojan al drenaje…



SEGURAMENTE LAS EMPRESAS OBTUVIERON beneficios fiscales para instalarse en Coahuila, como para que además pretendan violar las regulaciones en materia ambiental en esta región del estado…



OJALÁ Y QUE LA SECRETARIA del Medio Ambiente de Coahuila, Eglantina Canales no demore en atender estos casos, que no espere a que los grupos de ambientalistas reclamen consecuencias en unos años para sancionar de manera ejemplar a estas empresas por sus acciones, y peor aún, tal vez que ni las sancionen como ha ocurrido en otras épocas…



ES IMPORTANTE QUE LANCERMEX y Gondi, las que ya fueron sancionadas de manera local, sean apercibidas también por la Profepa federal para que revisen a fondo sus procesos y que las oficinas locales, como la que se encuentra en el puente internacional número dos, no sea solo un club donde se reúnen amigos y no revisan a ninguna empresa en cuanto al destino de sus residuos peligrosos…



III

DE FIESTA ESTUVIERON LOS Muzquenses, pues ayer se obtuvo para este pueblo mágico de Coahuila el Récord Guinness por tener la silla de montar más grande del mundo…



EN UN EVENTO EN EL cual estuvo el gobernador Miguel Riquelme Solís y el secretario de Turismo federal Miguel Torruco Márquez, ahí se vio la importancia de promover el turismo en Coahuila y en muchos otros lugares por parte del Gobierno federal…



LA ANFITRIONA, ALCALDESA Luisa Alejandra Santos Cadena, estuvo más que contenta con este logro para su pueblo, que seguramente traerá mucho turismo a lo largo del año…



EN MÚZQUIZ SE HA CUIDADO el detalle de mantener inversiones en mejoras de infraestructura, de lugares de paseo, de la zona centro y los principales atractivos, porque el turismo es una actividad que genera una importante derrama económica y fomenta el empleo…



SEGURAMENTE EL SECRETARIO Torruco se llevará buenos apuntes y análisis de cómo en Coahuila se ha impulsado el turismo con el programa de pueblos mágicos, que ha transformado regiones como la de Parras, Guerrero, Viesca, Cuatro Ciénegas y Arteaga, además de Múzquiz, entre otros…



III

QUIEN SE GANÓ EL CORAZÓN y el aprecio de cientos niños de Piedras Negras fue la presidenta del DIF Municipal, señora Irene Chapa de Bres, luego de que gestionó con el Circo Atayde una función especial con precios muy accesibles para que muchos pequeños disfrutaran de este espectáculo…



POR SUPUESTO QUE TAMBIÉN acudieron niños que son apoyados a través de instituciones como Casa Omnia, los cuales se divirtieron de manera especial con la función este fin de semana…

DE ESTA FORMA EL DIF inicia aún en marzo, los festejos que serán para el mes del niño en todo abril…