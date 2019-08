04 Agosto 2019 04:10:00

Nada de coyotes

El que llegó con buenas nuevas a Coahuila fue Manuel Bartlett Díaz, para más señas mandamás en la Comisión Federal de Electricidad. Se reunió con el gobernador Miguel Riquelme y productores de carbón para anunciar que en breve se abrirán contratos permanentes para la compra de mineral coahuilense que servirá para generar energía en las plantas termoeléctricas de Nava.



Eso sí, Bartlett dijo a los carboneros que se deberán aplicar con carbón de calidad, nada de revolverlo con tierra, como luego ocurre, y tampoco van a comprar mineral producto de prácticas de corrupción, coyotaje, o explotación laboral. ¡Uy! Así qué chiste, dijo más de uno.



Por lo pronto el funcionario aseguró que la cuarta transformación revisará con lupa los procedimientos de compra de carbón a productores de Coahuila.







Anda en el juego



Por cierto, en la reunión dijo presente Javier Gómez Acuña, director general de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi), y según nos dicen, no salió muy bien librado. Hay la sospecha de que la firma intermediaria entre los productores de carbón y la Comisión Federal de Electricidad anda en el juego de la adquisición de mineral de dudosa procedencia y hubo quienes pusieron al tanto al director de la CFE.



En la reunión también participaron Sergio Ortega Marín, coordinador de Relaciones Interinstitucionales de CFE y los presidentes de las uniones Nacional y Mexicana de Productores de Carbón, respectivamente César Cisneros Marín y Óscar Fuentes Yáñez.



La buena noticia es que lo dicho por Bartlett sobre mantener las compras a los productores, le da oxígeno a la economía de aquella región.







Encontronazo en familia



Este domingo quedará en evidencia el divisionismo que existe al interior del Partido Acción Nacional en Saltillo. Por un lado, los López, con Rosendo Villarreal Dávila, mejor conocido como el tío incómodo; Isidro López Villarreal y Teresa Romo Castillón que por primera vez jugarán las contras a la cúpula integrada por Jesús de León Tello, Marcelo Torres Cofiño, Guillermo Anaya y Carlos Orta Canales.



Los panistas acuden a las urnas para renovar la dirigencia municipal y el proceso interno estuvo plagado de irregularidades. Entre otras cosas, fue público el interés de echar a andar la maquinaria albiazul para imponer a la exsenadora suplente Leticia Herrera, sobre Carlos Murillo. Nadie quiere dar cuartel, ni ceder un centímetro del territorio y se prevé que la fractura en el PAN se agudice luego de los comicios de hoy.







Desinformación



A lo mejor les ganó la indignación por la muerte de un hondureño a manos de un elemento de la Agencia de Investigación Criminal, pero si algo impera en este momento en la Casa del Migrante de Saltillo es la desinformación.



Desde el jueves, cuando se hizo viral la noticia sobre el ataque a familias de centroamericanos, de ahí salieron versiones erróneas de lo ocurrido que confunden a la sociedad y dificultan las indagatorias.



Los colaboradores de Alberto Xicoténcatl Carrasco, director general del albergue, primero sostuvieron que Marco Tulio, el migrante asesinado, era originario de El Salvador. Insistieron en ello incluso después de que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Gerardo Márquez, dijo que el consulado de Honduras estaba al tanto de las investigaciones. Cuando el Gobierno de Honduras aseguró que la víctima era su connacional, la CMS respondió con un: ustedes disculpen.







Una tras otra



Lo nuevo en esta tragedia es que según la Casa del Migrante, la familia del fallecido no tiene idea del paradero de la hija de éste último, quien según testigo, presenció el ataque mortal a su padre, pero de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en donde manda Gerardo Márquez Guevara, la niña de 8 años está en resguardo de Pronnif y un tío de la menor llegó a Saltillo para estar al tanto de todo.



Los hechos son tan dramáticos y lamentables, que los activistas no tienen necesidad de alterar la realidad para llamar la atención popular. Después el efecto es contrario; cada vez que desinforman, la gente les cree menos y eso finalmente es en perjuicio de los migrantes.







Apertura rápida



Que Saltillo es de las ciudades con los trámites más ágiles para la entrega de licencias de funcionamiento de nuevos negocios. Por lo menos eso lo dice la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), la cual a propósito de esto, recientemente entregó reconocimiento a la Administración del alcalde Manolo Jiménez Salinas.



No hace mucho estuvieron en Saltillo representantes de la Conamer y revisaron el funcionamiento de las ventanillas y oficinas encargadas de recibir las solicitudes de licencias y resolverlas. También le echaron ojo al procedimiento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (Sare) y dan por hecho que las empresas con interés de establecerse en la capital del sarape y el pan de pulque, pueden tener en su poder los permisos correspondientes en un lapso de 48 horas.