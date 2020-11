14 Noviembre 2020 04:10:00

Nada en firme

La posibilidad de una alianza entre PRI, de Rodrigo Fuentes Ávila; PAN, de Jesús de León Tello y otros partidos el próximo año para ir juntos a la elección de alcaldes, en el caso de Coahuila, está más en el ánimo de militantes de los dos partidos políticos, que en la agenda de su respectiva dirigencia.



Para panistas y priistas, la coalición cerraría las puertas a Morena y no tendrían que detenerse en guardar las formas y las reservas ideológicas, pues al fin de cuentas, Andrés Manuel López Obrador, hoy por hoy el único portavoz de la Cuatroté, los tiene identificados como PRIAN.



Pero hasta ahora, por lo menos en lo local, la alianza electoral ni sus luces.





Está en Guadiana



La reunión de Armando Guadiana Tijerina con Mario Delgado, quien no termina de acomodarse en el despacho principal de la dirigencia nacional de Morena, dejó correr la especie de que el senador se prepara para dejar el cargo en los primeros minutos de enero, para estar en condiciones de competir por la alcaldía de Saltillo.



La versión tomó fuerza entre los militantes morenistas, quienes apuestan doble a sencillo a que, con la destitución de Hortensia Sánchez Galván como delegada especial del CEN, Delgado la dirigencia al legislador de tejana y bigote, en quien, según esto, el dirigente de Morena dejó la decisión de ir o no como candidato el próximo año.





Con Las Mañanitas



Nadie en México olvidará la fecha: viernes 13 de noviembre de 2020. Y no será por el cumpleaños 67 del presidente López Obrador, sino porque con Las Mañanitas, que al más puro estilo lacayo interpretaron, los diputados de Morena, prácticamente celebraron la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, que sumirá al país en una crisis de salud y económica. Presupuesto infame, le llamaron en redes sociales.



El Presupuesto aprobado por Morena representa un sinnúmero de recortes a los recursos de estados y municipios, para los cuales se presenta un panorama por demás difícil, pues la pandemia no tiene para cuándo terminar, y de la vacuna, nomás nada.





Muchas vueltas



En Coahuila, los diputados de Morena y sus aliados ni sudan, ni se abochornan, pues creen que les cumplirán las negociaciones que hicieron, con candidaturas para puestos de elección popular en junio del 2021.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme advirtió que viene un año difícil para Coahuila y sus municipios, tan complicado, que muchos de estos no tendrán ni para la nómina y gastos básicos… Y mientras tanto, los legisladores de Morena aplaudieron festivos la aprobación de los recortes, y hasta cantaron Las Mañanitas en señal de júbilo.



La voz popular dice que la vida da muchas vueltas, y más en tiempos electorales. Veremos.





Encinas coahuilense



El gobernador Miguel Ángel Riquelme recibió al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, a quien agradeció sus constantes visitas a Coahuila, al grado que, le comentó, obviamente a manera de broma, “estamos a punto de hacerte coahuilense”.



Riquelme también agradeció a la comisionada Nacional de la Búsqueda de Personas, la doctora Karla Quintana, por ser junto a Encinas, representantes del Gobierno federal, que están al pendiente de Coahuila en materia de derechos humanos, eje toral de la actual Administración estatal.



Y lo de este viernes dejó claro que la lucha por más recursos para Coahuila no está peleada con el temple político y la buena anfitrionía; también se reconoce a los funcionarios federales que sí trabajan por la entidad.





Con expertos



Encinas Rodríguez estuvo en la presentación que el gobernador Riquelme hizo de la iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos humanos, que incorpora recomendaciones internacionales y plantea una modificación a fondo en la Comisión estatal de Derechos Humanos.



El proyecto lo tuvieron a la mano expertos como José de Jesús Orozco Enríquez, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Mariela Morales, del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público; José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Salvador Nava Gomar, exmagistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Miguel Carbonell y Jaime Cárdenas Gracia, expertos en derecho constitucional, quienes no dudaron en emitir sus opiniones y ponderar el contenido de la iniciativa.