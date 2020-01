11 Enero 2020 04:10:00

Nada fácil

Nada fácil la tarea que se plantean en el Tribunal Superior de Justicia del Estado para este año. De acuerdo con el magistrado presidente Miguel Felipe Mery Ayub, la meta es recobrar la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Poder Judicial, lo cual, admite, no es empresa fácil ante casos tan sonados y escabrosos como el Ficrea y el megafraude con los créditos del Infonavit avalados de manera ilegal por una docena de jueces y funcionarios judiciales.



Además de estos casos, que marcaron para mal la imagen del TSJE, están los más de 200 procedimientos administrativos disciplinarios por dilaciones, sentencias amañadas u omisiones cometidas en los distintos juzgados de la entidad.



Cierto, alcanzar la meta no es fácil, pero tampoco imposible y por lo menos están dejando ver voluntad.





Juez y parte



Y en terrenos del Poder Judicial andando, están vigentes los señalamientos por el NájeraGate, aquel caso en donde Óscar Aarón Nájera Davis, para más señas integrante de la Sala Colegiada Penal, fue cachado mientras armaba un complot para dejar sin empleo a tres empleados del Sistema Penal Acusatorio en Piedras Negras, nada más porque no congeniaban con sus intereses.



Los afectados presentaron las denuncias correspondientes, pero no la han tenido fácil a la hora de proceder en contra del magistrado, pues se le da lo del influyentismo y para empezar, es uno de los representantes del Tribunal Superior de Justicia ante el Consejo de la Judicatura del Estado, precisamente en donde se revisan las acusaciones en contra de los juzgadores, de tal suerte que el magistrado correlón, como lo conocen en el PJ, está convertido en juez y parte.





Motivos



Nadie quedó fuera de las reacciones y la preocupación por lo ocurrido en el Colegio Cervantes de Torreón. Desde el principio estuvieron al frente de la situación el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el titular de la Fiscalía General del Estado, Gerardo Márquez Guevara.



A Riquelme se le vio particularmente consternado. Tiene varios motivos para ello: es originario de Torreón, la magnitud del problema por sí misma es lamentable y además guarda especial cariño por la institución, pues de ahí egresaron sus dos hijas.



Las reacciones vinieron desde organismos autónomos y organizaciones deportivas, como el Club Santos, hasta del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Organización de Naciones Unidas. En todos los casos hay preocupación por el tema del tráfico de armas.





Al parecer entendió



El que también se hizo presente desde que se dieron a conocer los primeros informes sobre la tragedia en el Colegio Cervantes, fue el Alcalde de la Perla de La Laguna, Jorge Zermeño Infante.



Sus fans aseguran que le sirvieron los años de vigencia y kilómetros que acumula en el servicio público y finalmente entendió que no se puede hacer el invisible durante situaciones complicadas para la sociedad.



El Edil lagunero acudió a las instalaciones de la escuela, en la Zona Centro de Torreón, y después se dejó ver por el Sanatorio Español, a donde fueron llevados los heridos. ¿Qué le cuesta? ¿Sensibilidad política, o a poco anda en campaña?





Entre priístas



Los que sí andan abiertamente en campaña son los priistas. Recién arrancó el proceso electoral y se reportaron listos para su primera sesión del Consejo Político Estatal. Como se lo comentamos durante la semana, este sábado habrá cónclave tricolor, pues según esto van a definir los métodos para seleccionar candidatos en cada uno de los 16 distritos electorales.



Al frente de los trabajos estará el presidente del Comité Directivo Estatal, el lagunero Rodrigo Fuentes Ávila y en una de esas se deja ver el gobernador Miguel Ángel Riquelme, en su condición de primer priista del estado. Hasta anoche no estaba prevista la visita del dirigente nacional tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, para sus fans.



Para lo de este sábado fue convocada la estructura priista de las distintas regiones.





Y entre perredistas



Este domingo andará por Saltillo Ángel Ávila Romero, a quien le tocó la complicada tarea de evitar el exterminio y tratar de sacar de las cenizas a lo que queda del Partido de la Revolución Democrática.



El dirigente nacional del PRD viene para estar al frente de la sesión del Consejo Político Estatal en la cual, según esto, se van a definir varias cosas, como la estrategia para la contienda por las curules del próximo 7 de junio y, lo más importante, las candidaturas. Esto último no es cosa menor, pues si de algo carece el PRD es de cuadros y militantes.



Obvio, la que de seguro se hará presente también es la exdiputada federal Mary Telma Guajardo Villarreal. No hay qué olvidar que “La Comadre” mantiene agarrados los hilos de lo que queda del perredismo en el estado.