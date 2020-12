02 Diciembre 2020 03:10:00

Nada más le movió a la jicotera…

Calentando el brazo escribió en sus redes sociales, el ex diputado y ex alcalde de Frontera, Mario Dávila Delgado, acompañado de una fotografía haciendo un lanzamiento de bola en un juego de beisbol....



Pero para qué le mueves a la jicotera, dijera mi abuela...



Y es que de inmediato sus seguidores le reiteraron su apoyo para lo que se “ofrezca” y se dijeron dispuestos a “darle a lo que viene”...



Sin embargo, sus enemigos políticos empezaron a preguntarse si irá de candidato en las próximas elecciones, quieran o no empezaron a mortificarse porque ya está muy cerca la fecha para que los partidos eligan a sus candidatos....



El pediatra no ha dicho nada, lo único que sabemos es que pronto estará pensionado del Seguro Social y tendrá todo el tiempo del mundo para dedicarse a la política, así que puede dar la sorpresa y ojalá el PAN lo aproveche...



Aferrado con el dióxido de cloro...



Jhonatan Ávalos, es el alcalde de Francisco I. Madero, Coahuila, que ha alcanzado protagonismo en noticieros internacionales...



Y es que el joven médico está empeñado en que el dióxido de cloro es la mejor medicina contra el Covid 19...



Ya le dijo el Secretario de Salud en Coahuila que no puede hacer eso porque no está científicamente comprobado, pero él como respuesta fue y compró como mil dósis para la gente de Madero, para quien guste consumirlo....



El Alcalde morenista, no escucha razones y sigue ofreciendo de manera gratuita su tratamiento...



Un reconocido infectólogo, dijo que es absurdo andar recomendado el dióxido de cloro contra el Covid, pero el alcalde de Morena, como Gabino Barrera, no entiende razones...



Más bien los expertos le recomiendan a Jhonatan Avalos que le compre a la gente oxímetros porque esos aparatos le van a indicar al paciente el momento en que debe correr al hospital antes de que se complique su estado de salud...



Regidor de San Buena se siente hecho a mano...



Allá en San Buena al regidor de Fomento Económico, Rodolfo Salas, todos le sacan la vuelta..



Y es que dicen que es tan arrogante, prepotente y soberbio, que se siente hecho a mano, sus compañeros lo quieren de lejecitos porque no vayan a pensar que son iguales que él...



El joven regidor del PRI, quiere ser Alcalde pero por ese camino la lleva de perder porque lo han visto hacerle el feo a la gente humilde que va a la Presidencia...



El hijo del ex gerente de Simas, Rodolfo Salas, debe meterle un poquito de inteligencia, a su comportamiento, porque si quiere seguir viviendo del erario, debe dejar de ver a la gente por encima del hombro, ponerse a trabajar y desquitar su sueldo...



Peor tantito, si son varios los que andan coqueteando con la Alcaldía...



Aunque hay quienes piensan que la pelea por la candidatura a la alcaldía de San Buena por el PRI estará entre el ex alcalde Oscar Flores Lugo y el encargado de Programas Sociales, Hugo Lozano, que es respaldado también por la alcaldesa Gladys Ayala...