23 Junio 2020 03:10:00

Nada personal

Durante cuatro años, Alonso Ancira Elizondo y/o Altos Hornos de México tendrán marcación si se queda con la empresa, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, dictó sentencia “no permitirá abusos y corrupción”.



Sería cuestión de resistir o de plano darse por vencido vender la empresa y que el mangante acerero disfruta sus últimos años en paz, en libertad, quién sabe porque está clara la señal.



Lo relevante de la conferencia mañanera en el inicio de semana, tras la cancelación de contratos de CFE y la falta de compra de carbón a pequeños productores, dejó claro que no dejará a la empresa o empresario en paz.



“Cuesten los empleos que cuesten, y no me malinterpreten, esa gente tendrá trabajo”.



Sin suspensión



Siempre no habrá suspensión de pago de Minosa y Cicsa, subsidiarias de AHMSA, luego del desistimiento del concurso mercantil que presentaron a principios de junio.



Se habla de la inconformidad Cargil Financial Servicie Internacional, quien financió a la empresa con 575 mdd para levantar la suspensión anterior.



Otros dicen que es una acción, reacción, presión entre las partes en conflicto, tratando de ganar cada uno la partida.



Cómo sea la cosa, el conflicto de Ancira tiene los trabajadores con incertidumbre, y no ven final feliz.



Parque



Entendió que los monclovenses están ávidos de lugares de recreación familiar, el alcalde de Monclova Alfredo Paredes ahora se ocupa de acondicionar el Parque Ecológico y de Vida Silvestre.



Al lugar llegaron tres búfalos americanos, un macho y dos hembras, que serán parte de la exhibición de animales del lugar e identificados con la región.



Sin fecha definida, el Alcalde diría que el parque pronto estará abierto para recibir visitantes.



Rumbo



Los gobernadores priístas se reunieron con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dirían que para marcar agenda de trabajo aunque lo que realmente les ocupar es el rumbo político rumbo a las elecciones en puerta y las del 2021.



Cierto es que una agenda de trabajo de los funcionarios del tricolor para rescatar economía, salud y seguridad de las entidades es necesario y urgente desde hace meses, la pandemia evidenció la modorra en que estaban.



Hoy más que nunca, el PRI marcará la diferencia en cada proceso de elección, juega como oposición, recupera espacios y sacar a Morena o a López de la Presidencia o le hace esquina como todo un PRIMOR.



El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, se lanzó al ruedo como opositor priísta por necesidad, por la pandemia o lo que quieran pero le está funcionado, pero si el PRI no hace esquina seguirán como tercera fuerza.



La verdad “Lito” está lentito, aquello que era delfín de AMLO nadie se lo quita, a menos que haga algo realmente sorprendente



Chimoltrufia



La que hizo recordar aquel personaje de Florinda Meza fue la alcaldesa de San Buenaventura, que ante la petición de reapertura del comercio ambulante, dijo buscaría un lugar atendiendo las medidas sanitarias, luego autorizó usar la plaza.



A Gladys Ayala no le preocupa la salud, tampoco resolver el problema del comercio ambulante, por ahí alguien le hizo ver que buscar otro lugar implicaba inversión, ¡nooo!



No es cuestión de austeridad, falta de recursos, simplemente ahorro personal.



En Frontera, el alcalde Florencio Siller reubicó a los vendedores ambulantes, aunque cuando se los pusieron en contra para rebelarse, y le invirtió al acondicionamiento del terreno que ocuparían.