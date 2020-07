02 Julio 2020 04:10:00

Nada qué celebrar: Guadiana

En plena fecha de aniversario del triunfo de AMLO, el senador Armando Guadiana fue contundente: no hay nada qué celebrar.



A su ver, fue desafortunada la frase del ahora Presidente de México cuando dijo que la pandemia cayó “como anillo al dedo”, pues quién en sano juicio puede decir eso con 28 mil muertes y más de un millón de desempleos.



Que conste: los señalamientos de las fallas presidenciales los hacen Guadiana y los morenistas de Coahuila, no la oposición.





Ni pío



Por cierto, durante el debut en sociedad de Hortensia Sánchez como nueva dirigente estatal de Morena, los diputados federales Melba Farías, Diego del Bosque y Miroslava Sánchez hicieron mutis ante los cuestionamientos sobre la crisis de las regiones Centro y Carbonífera, así como los números récord de inseguridad y la falta de apoyo a micro y pequeñas empresas para la reactivación económica.





Operador del T-MEC



Al filo de las 10 de la mañana iniciará la conferencia “Coahuila y su perspectiva T-MEC” a cargo del exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo. Hablará frente a los principales empresarios de Coahuila, unos de manera presencial y otros por la vía virtual.



Una vez más Coahuila se adelanta a los hechos y ante la llegada del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, quien fue uno de sus principales operadores estará aquí para dar los pormenores.



Todo mundo se quiso anotar y la reunión, programada para 50 asistentes presenciales y 500 en Zoom, anoche llevaba más de mil solicitudes… La entrada de México al T-MEC tiene gran impacto para Coahuila y por ende la expectativa crece.





Valor político



Por cierto, Ildefonso Guajardo fue compañero del gobernador Miguel Ángel Riquelme en la diputación federal; son grandes amigos y además de lo oportuno de la conferencia, por darse un día después de la entrada en vigor del Tratado, habrá qué ver el trasfondo político y Guajardo es uno de los aspirantes del PRI a la candidatura para Gobernador de Nuevo León.



¿Hay definiciones? Ahora mismo el apoyo de MARS, como Gobernador de uno de los estados más priistas del país, sin duda tiene valor político que muchos envidian y no se puede perder de vista.





Sospechosa reunión



Las camionetas de Constellation Brands y del Gobierno del Estado estuvieron presentes en uno de los restaurantes más concurridos al norte de Saltillo. Más de uno especuló al pasar por el lugar y ver la movilización y uno que otro aguardó para ver salir a los comensales, pero no hubo éxito.



La presencia de ejecutivos de la transnacional con el gobernador Riquelme manda señales positivas en tiempos difíciles, de incertidumbre. Esperemos que se trate de buenas noticias para la entidad.





Alhóndiga de Granaditas



El bloque de gobernadores estará este viernes en Guanajuato, aun con las condiciones de violencia de las últimas horas que ponen a la entidad en el plano nacional con malas noticias. Se trata de cerrar filas y demostrar solidaridad y así como estuvieron en Jalisco en los peores momentos para Enrique Alfaro, estarán en Guanajuato con Diego Sinhué Rodríguez.





Se suman tres



La alianza federalista sigue creciendo y la reunión en la Alhóndiga de Granaditas servirá para sumar a los gobernadores de Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí, respectivamente Martín Orozco, Francisco Domínguez y Juan Manuel Carreras; los primeros dos, del PAN; el tercero, del PRI.



Por ahora el bloque lo integran Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato y Chihuahua.





Ni el Covid-19 los para



En Saltillo se reportan actividades, como obras y acciones que entregan el gobernador Riquelme y el alcalde Manolo Jiménez.



Con las medidas sanitarias de rigor se reactivó su visita a las colonias para entregar más de 850 plazas públicas y áreas verdes rehabilitadas, supervisar la modernización del alumbrado público 100% led, entregar escrituras, encabezar reuniones con los consejos ciudadanos de seguridad y arrancar obras de pavimentación y bacheo.



Ni la contingencia logró parar las actividades coordinadas entre Estado y Municipio.