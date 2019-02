20 Febrero 2019 04:10:00

“Napito” llegó en jet

Al senador y dirigente obrero, Napoleón Gómez Urrutia, no se le da la austeridad republicana y lo demostró durante su visita a Coahuila, para encontrarse en Nueva Rosita con algunos familiares de los mineros que murieron hace 13 años en la carbonera Pasta de Conchos.



El heredero del principal sindicato minero y siderúrgico del país voló a Piedras Negras en avión privado, un Jet Bombardier CL601 Challenger, matrícula N304CT y después se trasladó por carretera hasta la Región Carbonífera, en una Suburban blanca con placas RWV 085-1 del Estado de México.



El senador de la cuarta transformación fue escoltado por un grupo de sujetos que viajaron en una Durango gris con placas K 41AZT, también del Edomex. ¿Cuál austeridad?



Escala técnica



Caso contrario, el del Presidente de la República. Para empezar, llegó a Saltillo en vuelo comercial desde la Ciudad de México, aterrizó en el aeropuerto Plan de Guadalupe en Ramos Arizpe y de inmediato abordó la camioneta que lo llevó a las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, en donde lo esperaban el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, así como el alto mando del Ejército.



Al terminar el evento, AMLO desapareció en la misma camioneta y a medio camino, sobre la autopista Saltillo-Monterrey, hizo escala en una gasolinera para usar los baños. Clientes y empleados de la estación de servicio no dejaron ir la oportunidad de la “selfie”. Cero guaruras, cero camionetas a toda velocidad. Como cualquier mortal.



“Sin chantajes, ni regateos…”



Una vez más el gobernador Miguel Riquelme aprovechó la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Coahuila para tender la mano. En diciembre lo hizo cuando el tabasqueño estuvo en Torreón y ahora, en la ceremonia del 106 aniversario del Ejército en Saltillo.



“Sin chantajes, ni regateos”, así es el respaldo del Gobierno estatal que Riquelme ofreció al proyecto de la Guardia Nacional. Le reiteró que cuenta con el apoyo de Coahuila. A lo mejor por eso, durante la escala técnica en la carretera, López Obrador aseguró que los coahuilenses siempre lo reciben con mucho cariño.



¿Y Reyes?



Por cierto, cuando López Obrador llegó al aeropuerto Plan de Guadalupe y los reporteros de la fuente se le acercaron para hacer lo que mejor saben, es decir, lanzarle preguntas, las cuales por cierto el Mandatario esquivó entre empujones y uno que otro pisotón, le extrañó no ver comité de bienvenida, ni tampoco al súper delegado en Coahuila. “¿Y Reyes Flores? ¿En dónde está Reyes Flores?”, preguntó varias veces el Presidente. “Lo espera en el lugar indicado”, le respondió uno de sus ayudantes y tal vez con eso pudo subir a su camioneta un poco más tranquilo.



Sí vino



Vino, habló mucho y no dijo nada nuevo. Arropado por las porras y coros del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia pisó tierras coahuilenses después de 13 años de ausencia. La última vez fue luego de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, cuando “por piernas” se puso a salvo para no ser linchado por los familiares de los fallecidos, que lo acusaron de cómplice, pues los mineros eran obligados a trabajar sin condiciones mínimas de seguridad, y como su líder, no hizo nada para evitarlo. Por lo menos eso decían las familias.



“Napito”, para sus fans, reiteró lo que un día antes anunció el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, respecto a la posibilidad de que pronto se reanuden las investigaciones por la muerte de los 65 mineros y el eventual rescate de los restos. Y párele de contar.



Con mantas y huelga



Si para el lunes, el Gobierno federal no cubre los adeudos salariales y de prestaciones con los profesores y personal de apoyo del sistema Cecytec-Emsad, estallará un paro indefinido a manera de protesta. Es la advertencia del Sindicato del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, Moisés Zavala Silva, quien junto a sus pares de todo el país se reunió con representantes de la Subsecretaría de Educación Media y Superior, de la cuarta transformación. Mucha plática, pero nada de arreglo.



La advertencia de los trabajadores incluye la instalación de mantas con mensajes de repudio al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a partir de este jueves. A los trabajadores les queda claro que la bronca es federal.



Frente común



A propósito de reclamos al Gobierno federal, Altos Hornos de México abrió el abanico y trata de involucrar al mayor número posible de coahuilenses para alzar la voz ante la postura de la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, respecto a no mantener los candados fiscales a las importaciones de acero asiático.



El frente común que promueve la principal siderúrgica mexicana, cuyo Consejo de Administración lo encabeza Alonso Ancira Elizondo, de inmediato tuvo éxito y ciudadanos de todas las regiones, e incluso de más allá de las fronteras de Coahuila, dieron muestras de solidaridad. A ver si con eso reaccionan en la 4T, pues en Monclova los fantasmas del desempleo y del colapso económico andan cerca.