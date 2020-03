12 Marzo 2020 04:08:00

Napito no tiene futuro

Ya sé que todos quieren que hablemos del coronavirus, pero antes vamos a hablar de otro virus mucho más dañino que el chino: me refiero a Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, senador de la República y rata de dos patas.



Resulta que es líder sindical anda promoviendo una reforma para que acabe la llamada subcontratación, esto es cuando trabajas para una empresa pero, en realidad, te contrata otra. Para bien o para mal, es la manea en que están contratados cientos de miles de mexicanos. Y aunque obviamente ese esquema sirve para que las empresas paguen menos, la realidad es que desaparecer el outsourcing como pretende Gómez Urrutia, sería una verdadera catástrofe. ¿Por qué? Pues porque hoy las empresas serias de outsourcing están obligadas a dar todas las prestaciones de ley y a registrar al trabajador, con su sueldo real, ante el IMSS. Hay muchas que no lo hacen y a esas sí hay que perseguirlas y castigarlas, sin duda. Pero hay muchas que sí cumplen con las reglas y si se aprobara la reforma que las prohíbe, los más perjudicados serían los trabajadores porque no tendrían cómo ni ante quién reclamar sus derechos. Y lo que es peor: quedarían sujetos, precisamente, a las transas de sindicatos como el de “Napito” que no tiene pitonisas que le adivinen el futuro.



Mucha gente no lo ubica, pero Gómez Urrutia es líder de los mineros, no porque alguna vez se haya manchado las manos de tierra, sino porque su papá era el cacique del sindicato. Y cuando el viejo “Napo” se murió, le heredó la dirigencia a su hijo, como si tratara de una monarquía y no de una organización para la defensa de los trabajadores.





¿Corona qué?



Ahora sí vamos a hablar del tema del que todo el mundo está hablando: ¿quién nos va a salvar del coronavirus? No quiero andar provocando pánico en nadie, pero me da la impresión de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se está tomando este asunto con demasiada calma. Con preocupante calma, para ser más exactos. Es más: me tiene comiéndome las uñas de los purititos nervios. Antes de caer en especulaciones, vayamos a los hechos:



1.- En el mundo hay más de 100 mil casos confirmados.



2.- Italia tiene prácticamente a toda su población en cuarentena. Nadie puede salir a la calle más que para ir a comprar comida o para acudir a un hospital en caso de presentar síntomas. Se suspendieron todos los partidos de futbol, los conciertos, las clases y están cerradas las fronteras para los turistas.



3.- Me resulta preocupante que mejor Donald Trump esté tomando acciones para prevenir la epidemia y no AMLO. Allá en Estados Unidos ya se cancelaron las clases en la mayoría de las ciudades, se suspendió la temporada de basquetbol y, lo más increíble, se prohibieron los vuelos desde Europa durante ¡30 días!



4.- Y, mientras tanto en México, nos dicen que nos lavemos las manos.



¿Será que tooodos los demás países son unos exagerados que nomás andan buscando la manera de espantar a sus ciudadanos para tenerlos sometidos, en lugar de que sean felices muy felices? ¿O será acaso que el Gobierno de “güelito” es tan inepto que ya no sabe qué hacer con tantas broncas y quisiera volver a ser opositor, en lugar de tener que hacer el oso de no saber cómo resolver los problemas del país? ¿Tú qué crees que sea?