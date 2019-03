28 Marzo 2019 03:46:00

Para afrontar la crisis yo estaba pensando irme a vivir a la casa de mi suegro, pero mi suegro todavía vive en casa de sus suegros.NARCO“Acerca del problema de los narcos armados hasta los dientes en México, comenté a un amigo que sería fácil terminar con ellos, sin necesidad de armas: bastaría con liberar el negocio de la droga, y el consumo de la misma, en todos tipos, de toda restricción gubernamental.Es la restricción gubernamental, la que ha creado las fortunas de los narcos criminales. Si no hubiera otra restricción más que pagar impuestos, se colapsaría el precio de las drogas y con ello, los enormes ingresos del narcotráfico.La paz reinaría en el país. PERO –mi amigo me dijo que hay un ‘pero’: Si nuestro Gobierno liberara la producción y consumo de droga en el país, la reacción americana sería, sin duda, declarar a México como un ‘narcoestado’ e invadir a México, con el pretexto de destruir la amenaza de un narcoestado en su frontera sur. Tal es nuestra penosa situación”.APAPACHO“Los conquistadores en el momento de iniciar comunicación con España y describir sus alrededores, tuvieron la necesidad de usar y describir vocablos de la lengua indígena para los nuevos conceptos, objetos y otras realidades políticas y sociales para las cuales los españoles no tenían vocabulario.Estas palabras se incorporaron poco a poco al idioma español, siendo el náhuatl, después del taíno, la segunda lengua indígena que en mayor medida contribuyó a nuestro idioma actual.‘Apapacho’ es una palabra de origen náhuatl que está incorporada al español de México, es un abrazo mucho más cariñoso, más cálido y de manera similar a ‘saudade’ en portugués, no tiene traducción fiel en otro idioma (anhelo, nostalgia, suspiro).La Escuela de Escritores la ha llegado a considerar como la palabra más bella del castellano. Proviene del vocablo papachoa o papatzoa, que en su significado común quiere decir ‘ablandar algo con los dedos’ o ‘dar cariño’.Sin embargo, hay un sentido más profundo que la clase alta de los aztecas le daba y que se refleja en el sentido que le damos los mexicanos: ‘abrazar o acariciar con el alma’. Y es en este ‘apapacho’ en el que Vigilangel define su principal diferenciador.En Vigilangel buscamos dar a nuestros clientes alivio, consuelo, cariño, de manera física, emocional, espiritual y en todos los demás aspectos que conlleva el apapachar”. http://www.vigilangel.com.mx/announcements/el-apapacho-profundo-concepto-de-origen-nahuatl TAÍNOWikipedia: “El taíno es una lengua indígena de la familia arawak que se habló en las Antillas por la época de la conquista española y que actualmente se encuentra extinta. El taíno era la lengua principal en las Antillas a la llegada de los europeos, se hablaba en todas las Antillas Mayores, en las Bahamas, los cayos de Florida y varias pequeñas islas del arco oriental del mar Caribe.Los taíno, hablantes de la lengua homónima, avanzaron desde el oriente de Venezuela hacia el noroeste siguiendo la cadena insular caribeña, desplazando o reduciendo a los pobladores anteriores como los guanahabeyes en el occidente de Cuba y los ciguayos y macoríes en la española.Por la época del contacto con los españoles, los taínos orientales estaban en conflicto con los caribes. Siendo la lengua de los primeros americanos que tuvieron contacto con los españoles, el taíno es una de las principales fuentes de indigenismos para el vocabulario del idioma español.La presencia de las voces taínas en el español es relevante en las categorías de nombres de plantas, animales y prácticas culturales de los indígenas americanos.Varias de esas palabras han pasado a otros idiomas europeos a través del español. El idioma desapareció rápidamente como consecuencia de la pronta extinción o asimilación cultural de sus hablantes.”Palabras de origen taíno: arepa, barbacoa, batata, batey, borikén o Borinquén, bohío, boricua, cacique, caníbal, canoa, carey, caribe,cayo, cayuco, colibrí, guagua, Haití, hamaca, huracán, iguana, inagua, jíbaro, macana, manatí, maraca, piragua, sabana (sin tilde, valle muy grande), taíno (gente noble y buena), tiburon (tiburón).