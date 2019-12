13 Diciembre 2019 03:10:00

Negocios borrosos de NGU

Buen día … El 5 de marzo anterior obreros de la Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México, realizaron el ritual anual de la marcha de apoyo a directivos y comisionados de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo y como es tradición también intervinieron representantes de la Sección 288 del Sindicato Democrático, una semana después se firmó el convenio con 7.5 por ciento de alza salarial, y diversas prestaciones.



El 17 de marzo medios nacionales informan que José Juan Janeiro Rodríguez, operador financiero del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, y en su momento acusado por la PGR de lavado de dinero, es socio del senador de Morena y líder sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia y de su hijo Alejandro Gómez Casso, esto de acuerdo con información de Grupo Reforma.



Janeiro es un abogado fiscalista que fue pieza clave en el diseño de las operaciones para lavar dinero a Duarte, actualmente preso en el Reclusorio Oriente. Grupo Reforma añadía que está ligado a Gómez Urrutia por la sociedad con su hijo Alejandro Gómez Casso en la empresa AGC Trading, además de compartir el domicilio fiscal con la compañía Napale.



No hay investigaciones



En abril de 2015 añadía Grupo Reforma, Napoleón Gómez Urrutia creó Napale (Napoleón y Alejandro) junto con su hijo en el ramo de construcción en general y con domicilio fiscal en Lord Byron 28, en Bosques de Chapultepec, el mismo domicilio del despacho de Janeiro, cateado por la PGR en 2016.



AGC se presenta como una firma que ofrece servicios de comercio exterior y tiene oficinas en la nueva Torre Punta-Reforma, en Ciudad de México, y en la Torre Equus, en Valle del Campestre en San Pedro, Nuevo León.



De acuerdo a la inscripción P-451376/2014 del Registro Público de la Propiedad en la CDMX, AGC fue creada el 14 de agosto de 2014 con un capital social de 10 mil pesos y como socios Alejandro Gómez Casso con el 99 por ciento de las acciones y Janeiro Rodríguez con el uno por ciento.



El periódico Reforma explicaba que se obtuvo copia certificada del folio mercantil 111608 de AGC Trading, con fecha del pasado 7 de marzo y confirmó que todavía se mantiene la sociedad Gómez Casso-Janeiro.



El que persevera alcanza



El 25 de marzo en cumplimiento de un acuerdo contractual, 125 trabajadores de la siderúrgica 1 y sus familias recibieron viviendas AcerHogar construidas por Altos Hornos de México con una inversión de 120 millones de pesos.



En terrenos individuales de 250 metros cuadrados, las viviendas tienen 120 metros cuadrados de construcción y constan de 3 recámaras, vestidor, dos baños completos, cocina, sala comedor, lavandería y todos los servicios.



En un acto en el conjunto habitacional ubicado frente al Deportivo AHMSA, la entrega fue encabezada por Gerardo Mireles, secretario general de la Sección 147; Ismael Leija, secretario general del Sindicato Nacional Democrático; y el ingeniero Luis Zamudio Miechielsen, director general de la empresa.



Cumplió AHMSA



“Hoy comprobamos que AHMSA y el Sindicato Democrático cumplen con hechos, no con palabras, su compromiso con los trabajadores y sus familias”, afirmó en esa ocasión Ismael Leija ante decenas de familias beneficiadas.



A su vez, Gerardo Mireles señalaba que hubo disposición de la Presidencia del Consejo para cumplir el acuerdo y la sección sindical continuará trabajando con la empresa para dotar de más viviendas de calidad a sus agremiados.



El ingeniero Luis Zamudio afirmó en ese evento que la empresa trabaja en conjunto con el sindicato para elevar la calidad de vida de sus trabajadores y que las viviendas representan el acceso a un patrimonio familiar.



Se informó que las casas fueron desarrolladas por Nacional de Acero, subsidiaria de AHMSA, de acuerdo al modelo constructivo AcerHogar, basado en una estructura de acero con un diseño básico efectuado originalmente por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.



Hasta Mañana