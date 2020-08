18 Agosto 2020 03:10:00

Nemak Independiente

Buen día . Nemak fue separada de Grupo Alfa así que tendrá autonomía, a ver cuál es la directriz que fijará la empresa para los casi 800 empleos que según el cetemista Mario Dante Galindo Montemayor tiene en su planta de Ciudad Frontera y que en abril anterior derramó utilidades de 11 mil pesos promedio para sus trabajadores, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.



Fabrica bloques de motor para la industria automotriz como Ford, GM, FCA y Toyota, así que dejó de ser parte de Grupo Alfa, y la información es que se llevó a cabo ayer la asamblea extraordinaria de accionistas para lo anterior, así que Nemak ya no es Grupo Alfa.



Se dijo en informaciones que ALFA mantenía el 75 por ciento de las acciones de Nemak, y al realizar el anuncio de la escisión, sus acciones se elevaron en precio un 17 por ciento, el porcentaje de acciones de ese 75 por ciento es por 547 millones de dólares, después de una pérdida de 125 millones en el primer semestre de 2020 derivada de la crisis generada por la pandemia.



Expulsan a activistas



En la reunión de Grupo Amarillo de la Sección 288 efectuada ayer les dieron la despedida a Filiberto Hernández Gaona, y a Uziel Sosa y dijeron los jerarcas de ese organismo que el motivo de las expulsiones es porque estaban provocando divisionismo, y divulgando información a gente ajena a la agrupación así que la mesa directiva que preside José ‘El Chino’ Pérez decidió cortar por lo más sano y les dieron las gracias.



Uziel Sosa era precandidato a formar parte de la planilla para la tesorería del Comité Ejecutivo Local 2020-2024, pero ahora cambió todo, y se dijo que ya verían la forma de elegir al sustituto, además de las comisiones y el delegado a la convención.



¿Pero qué necesidad?



Abundan casos de víctimas de Covid-19 que andan como si nada porque no estaban enterados de la infección, pero de repente se sienten muy mal, y se agrava todo, por eso siempre se insiste en usar el cubre boca permanentemente, pero la gente no entiende.



¿Pero qué necesidad?, circular desprotegido es como jalar la cola al diablo para enfadarlo, y lo peor de todo es que hay gente que le vale las medidas de prevención como traer cubre boca y guardar distancia, por eso los contagios van a seguir precisamente por desobediencia.



Presión



Obreros que están en resguardo domiciliario desde abril pasado por la pandemia al estar con enfermedades crónico degenerativas o mayores de 60 años de edad, tienen razón al pedir que AHMSA les aplique la baja pues además así está convenido en el Contrato Colectivo de Trabajo, y añaden un hartazgo de que no les autoricen regresar a trabajar, ni les otorguen la baja.



Dicen que mañana quieren hacer conflicto con medidas de presión porque están hartos de que ni para atrás, ni para adelante, y temen que tal vez les autoricen retornar hasta dentro de 1 año cuando ya estén vacunados contra Covid-19, en fin, mientras tanto la problemática económica familiar es extremadamente difícil.



AMLO ayer apareció diciendo que quiere ser el primero en aplicarse la vacuna rusa contra el Covid-19 en México, hasta en eso es voraz y egoísta en lugar de decir que será el último y que no descansará hasta que el último mexicano la tenga aplicada, y es que advirtió que quiere ser el número uno.



Juan Carlos Torres Terrazas, vocero de la Sección 147 del Sindicato Democrático desmintió ‘fake new’ (noticias falsas) aparecidas en redes consistentes en que Altos Hornos de México prepara un despido masivo de personal sindicalizado y que empezaría con quienes frente a la pandemia están en resguardo domicilios y donde en ambas plantas suman alrededor de 850 involucrados.



