04 Enero 2020 04:10:00

Nervios por enroques

Oficialmente no hay nada confirmado con los enroques en la Presidencia de Monclova, sin embargo, los empleados de a pie están nerviosos sobre todo en las dependencias donde suponen que tendrán nuevos jefes.



En Desarrollo Social ya suponían la salida de Ovidio Cuéllar.



Sin que nadie se los haya comunicado, en Catastro los trabajadores comentan que Eleuterio López prepara sus maletas y lo van a mandar al segundo piso del edificio.



Sin embargo, sin que nos conste, los altos mandos dicen que no hay nada programado, no habrá movimientos.



Tiempo al tiempo.



MORENA, LOS RESPONSABLES



Por alguna razón, José Guadalupe Céspedes no les quiere poner nombre y apellido a los que tienen en picada a Morena.



El que dice que tiene a cargo el partido en el Estado, habla de dos personajes que han utilizado los programas sociales para beneficio personal.



Los militantes de a pie saben que a quienes se refiere Céspedes pero no quiere decir sus nombres, son Claudia Garza del Toro y Reyes Flores Hurtado.



Ella delegada regional de Bienestar y él súperdelegado federal serían los responsables de que Morena no pueda repuntar en Coahuila.



CURANDO EN SALUD



En Acción Nacional empezaron a temer que el resultado de la elección del primer domingo de junio de este año.



Lo que menos los conviene a los azules es que el ganador del proceso sea el abstencionismo como se pronostica.



Por eso el líder espurio Jesús de León ya se está curando en salud y al mismo tiempo hace un llamado al IEC de Gabriela de León para que hagan su chamba de promocionar el voto.



Los del PAN quieren que la elección del 7 de junio sea organizada de forma impecable, y que no se presenten las anomalías e irregularidades que ocurrieron en los comicios efectuados en 2017.



El IEC deberá realizar un intenso trabajo para informar a detalle a los coahuilenses sobre la importancia de estos comicios, además de convencerlos plenamente para que acudan a las urnas, y también organizar los debates que se requieran para que la gente conozca las propuestas de cada uno de los candidatos.



A los únicos que les conviene que la gente no salga a votar son a los del PRI, lo saben los panistas porque eso insisten en la promoción del voto.



MOREIRA CONTRA MOREIRA



Sería interesante la disputa del Distrito XVI con cabecera en Saltillo.



Es por el que contendería Álvaro Moreira pero que cuentan que llevaría como contrincante a su hermano Humberto o a su sobrino Rubén Humberto, del Partido Unidos.



Ese distrito lo ganó de calle Samuel Rodríguez que como se sabe es íntimo del ex gobernador del Estado.



Primero habrá que ver la lucha entre familiares y además con ingrediente extra que le ponga el que ahora es el encargado de Programas Estatales en la Laguna.



A quién apoyaría Samuel, a su entrañable amigo que lo llevó a la cúspide política, social y económica o a su partido.



POLICÍAS EXAGERADOS



El Alcalde de Ciudad Frontera se echo encima a más de tres policías municipales porque hicieron mucho escándalo cuando fueron atacados a balazos.



Dijo Florencio Siller que no era para tanto, fue más el alboroto que provocaron los uniformados.



A los policías no les hizo nada de gracia que el Alcalde minimice algo para ellos tan grave.



La misma molestia llegó a los escoltas que cuidan al mismo Presidente Municipal y su familia.



Eso ya es delicado, su equipo de seguridad tiene desconfianza de su patrón.