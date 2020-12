30 Diciembre 2020 03:10:00

Ni cambiar un foco

Buen día. El viejo del sombrerón Armando Guadiana Tijerina afirma que las causas del apagón en la mitad del país, fue por la inexperiencia de algunos que dirigen el sector, así las cosas, indirectamente le disparó la flecha al delincuente con impunidad Manuelito Bartlett quien está al frente de Comisión Federal de Electricidad pese a que no sabe ni reemplazar un foco fundido.



Ayer por la mañana estuvo en Monclova el torreonense Jesús de León quien firma y cobra como presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Coahuila, y dijo que en este estado no habrá alianza con el PRI y PRD, porque causaron mucho daño con la mega deuda o sea los Moreira, además de casi mil desaparecidos.



Palos de ciego



Hace justamente 1 mes, delincuentes no identificados desmantelaron un cajero automático en el edificio GAN para llevarse una suma de dinero no cuantificada, pero hasta el momento no han sido detenidos y en efecto fue el 30 de noviembre, hasta aterrorizaron al guardia al que amarraron de pies y manos, pero nadie cuál es la situación porque no hay información oficial.



Lo cierto es que los detectives al estilo “Claviillazo”están dando palos de ciego porque se están burlando de ellos, ya transcurrió un mes, y no han demostrado trabajo ante la sociedad presentando ante la autoridad judicial a los responsables para procesarlos.



Sorteo al fin



Mañana 31 de diciembre se llevará a cabo el tradicional Sorteo Anual de Seguridad entre los trabajadores de Altos Hornos de México y que había quedado en suspenso, será interno, pero será diferido, o sea que será transmitido el evento en la página de la empresa e Facebook, pero no en vivo y la base estará participando en la rifa de los muebles por medio de la ficha laboral.



Todo depende del azar en el evento de la empresa Altos Hornos de México donde tradicionalmente participa en el sorteo la base trabajadora que no registró accidentes incapacitantes durante el año, además de menos de 10 ausencias laborales.



Se trata de aquellos que no intervinieron en ningún accidente laboral incapacitante, y menos de 10 ausencias, y al final del ejercicio anual el atractivo del incentivo consiste en participar en un sorteo con rifa de artículos como refrigeradores, estufas, abanicos, calentadores, cobertores, vajillas, boilers, teléfonos celulares, bocinas, pantallas, microondas, entre otros enseres de uso doméstico.



Panistas en Morena



Reyes Flores Hurtado, ex presidente estatal del PAN en Coahuila, pero que ahora cobra como delegado del Gobierno Federal porque se disfrazó de morenista, difundió que está contagiado de coronavirus, el mejor de los deseos para que supere la adversidad, pero ha sido una nulidad en el cargo donde cobra y muy bien, por cierto.



¿Alguien lo ha visto por las unidades médicas del IMSS en la pandemia?, claro que no, pero en cambio enfrenta denuncia ante la Fiscalía General de la República por parte de la mismísima militancia de Morena por delitos electorales que le fue colocada por los aguerridos militantes morenistas Jaime Muza Bernal, y Carlos Plata Villarreal entre otros.



Los delitos que se le relacionan a Reyes Flores Hurtado ex jerarca estatal del PAN están contemplados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, siendo uno de ellos castigado con prisión de nueve años y 200 a 400 días de multa.



La congelada carpeta de investigación contra Reyes Flores tiene el registro FED/COAH/SALT/0001035/2019; en esta se lee la solicitud a Reyes Flores de que “se sirva comparecer ante esta autoridad”, con fecha 19 de diciembre, no obstante, en aquella fecha el funcionario no acudió. Se le acusa de acarrear gente con recursos públicos a un evento de Morena.



Supuestamente se presume responsabilidad de Reyes de condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales y la coacción o amenaza a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición.

