21 Julio 2020

Ni Covid los frena

Buen día .El abogado Javier Liñán García dice que ya basta de que el Ministerio Público cubra con el manto de la impunidad a Fernando Monroy Guajardo, director de Recursos Humanos de Altos Hornos de México y Subsidiarias ya que afectó a una persona en la operación de compra venta de un terreno, y aunque ya pasó buen tiempo, las autoridades de la Fiscalía del Estado fingen demencia-



En Monterrey, Fernando Monroy Guajardo ya estuviera tras las rejas, pero estamos en Coahuila la capital de la impunidad en América Latina donde las leyes y las instituciones no sirven para maldita la cosa y menos cuando hay papel moneda enviada a manos de las autoridades del Ministerio Público.



El Ministerio Público dictaminó el No Ejercicio de la Acción Penal, equivalente a un certificado de impunidad oficial, pero en Monterrey, no solamente Fernando Monroy estuviera tras las rejas, sino sus compinches y hasta el propio coruptazo funcionario de la FGJE.



Asamblea el jueves



Ismael Leija directivo del Sindicato Democrático cantó ayer play ball y así las cosas pasado mañana se llevará a cabo la asamblea general extraordinaria en la Sección 288 donde la base será informada del presunto desfalco de 6.5 millones de pesos en la tesorería, en fin, catálogo de problemas interminables.



El secretario general suplente es Ramón de Hoyos, pero dicen que al parecer no le interesa el relevo, muchos rumores serán despejados hasta el jueves por los trabajadores; mientras en bares, cantinas y salones dicen los parroquianos que acudiría Patricio Quintero, y los otros dos chavos, al final de cuentas afirman que la gente resolverá.



Múltiples conflictos por un lado el cierre de Micare, por otro los trabajadores angustiados que están en resguardo domiciliario por ser de alto riesgo a Covid-19, y que económicamente tienen el agua hasta el cuello, el lío financiero en la Sección 288 y también aquellos ex trabajadores que tienen dos años esperando turno al bat con el finiquito de AHMSA, póker de problemas que no mata ni quintilla de ases.



Ya le hallaron



La empresa coloquialmente como dice el populacho, ya se “bañó” desde hace mucho, ya rebasó los límites de la tolerancia, se burló y mofó de los ex trabajadores monclovenses que durante décadas trabajaron incansablemente, es notorio que dolosamente no les paga los finiquitos, suman graves agravios y ofensas contra esas personas, ya le hallaron.



Cuidado extremo



Esto dentro de las medidas preventivas para que todos lleguen sanos, salvos y seguros a sus respectivos domicilios y con seguridad para las familias, porque cuando surge un contagio ya nada es igual, cambia terriblemente la vida no únicamente para el infectado sino para la familia, y en todo sentido en lo moral, en lo económico, en salud y la vida en alto riesgo.



Hay que tomar en cuenta que hay gente en el mundo que está infectada de Covid-19 y no sabe, pero ya está en condiciones de contagiar, por eso se insiste en no gritar, no chiflar, no hablar innecesariamente, y retirarse del recinto en forma individual no en montoncito porque los demonios del coronavirus andan sueltos.



