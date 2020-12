30 Diciembre 2020 03:10:00

Ni invitado era

A los de Morena de Monclova le urgía aclarar, aunque tardaron una semana en reaccionar, que César Flores Sosa, regidor con licencia, ni fue invitado a la reunión de Morena y mucho menos apoyado en su aspiración a la candidatura.



Jesús Rivera García, coordinador municipal, dijo que César aprovechó una reunión de militantes aspirantes para exponer que pretendía ser candidato de Morena a la Alcaldía, pero eso no implicaba que lo apoyaban.



Más directo fue el líder estatal, Guadalupe Céspedes, quien dijo que la Directiva no lo invitó, sino algunas personas, pero que de ninguna manera concedían con su pretensión.



El regidor independiente tiene claro que recibirlo no implicaba apoyo, lo acusan de tramposo y especialista en crear confusión.



“Sabemos su forma de manipular y mentir, y ese no es perfil que convenga a Morena”, dijo Céspedes.



Los tiempos en Morena son, por ahora, los candidatos a Gobernador en los estados donde habrá elección, el 5 de enero los candidatos a diputados Federales y en febrero se emite la convocatoria para elegir a los que contienden por la Presidencia Municipal.



Morena al día de hoy no tiene candidatos a las alcaldías.



Atínenle



Avísenle a los “bejaranistas” que no se anden pasando de lanza, que sus prospectos no son de la lista de favoritos de los que les permiten ver la bola de cristal de los que controlan y deciden en Morena.



Que cuando pasaron la lista de candidatos, se hizo la aclaración, se tomarán con reservas, porque los informantes pueden andan muy mal, pero no tan mal como andan los “Pinky cerebros” del partidazo del Presidente.



Los de cúpula son unos, funcionarios otros, los que mueven los hilos aparte, los oportunistas, comodines, la perrada y los de izquierda otros.



Atinarle a quiénes serán los candidatos en Morena a las alcaldías, está en chino, con eso de que se reparten el queso entre las tribus canibalescas o usan tómbola, ni una bruja o adivina, podría.



Morenazos



Candidatos sobran en el Partido de Andrés Manuel López Obrador, de orígenes priístas, pero no todos los que de ese partido salieron son malos o buenos como para ocupar un cargo público en la 4T.



El caso es que en Frontera, la raza visualizó perfiles y así como la diputada Melba Farías aclaró que los posibles candidatos enlistados ayer ninguno sería abanderado de Morena, hubo quien dijo “En Frontera lacras no, el menos pior”.



La versión completa de cómo se llenó los bolsillos en su último cargo público, como podría ser recomendado de JG, sí contrasta con su forma de ser.



A Apolonio de la Cruz, de locuaz no lo bajan, inestable, si de Morena pero impulsivo y reaccionario.



Al final llegó a su prospecto: Javiercín Castillo, el de la Occidental, es el mejor perfil para abanderar a Morena en Frontera y dar la pelea.



Claro que tiene un pequeño y gran inconveniente: su papá, quien debe mantenerse lejos lo más lejos de un chico sano, con experiencia política y preparado, diría su promotor.



Cada quien que le haga la lucha hay de todo, los de cúpula designan, el pueblo decide.



Vacunados



Los trabajadores de salud de cinco hospitales llegaron temprano al Batallón de Infantería para recibir la primera dosis de vacuna antiCovid.



Hasta 250 aplicaciones diarias para más de dos mil trabajadores, a los 21 días el refuerzo de la inmunidad con una segunda vacuna.



La rapidez con que se elaboró la vacuna causa desconfianza en los ciudadanos, algunos médicos de Monclova no aceptaron recibir la dosis, dijera el compadre para cuando me toque a mí vacunarme ya probaron con médicos y viejitos.