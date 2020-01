29 Enero 2020 04:10:00

Ni rateros, ni tranzas

El que no anda muy contento con el resultado de la revisión a las cuentas públicas de la Universidad Autónoma de Coahuila es el rector Salvador Hernández Vélez. Por lo menos así lo hizo ver en el foro que la cuarta transformación tuvo este martes en las instalaciones universitarias, para ser precisos en el auditorio Emilio J. Talamás de la Unidad Camporredondo.



Ante becarios de la 4T, quienes, de acuerdo con los enterados, son la nueva fuerza electoral de Morena; la diputada federal Tatiana Clouthier, cuyo discurso versó sobre la megadeuda, y el senador Armando Guadiana Tijerina, Chava, como lo conocen los universitarios, aseguró que en la UAdeC “podremos tener fallas administrativas, pero no somos rateros, y eso debe quedar muy claro. Ni estamos haciendo tranzas”, insistió.





¿Pleito casado?



En el mismo foro, el rector no dejó pasar la oportunidad para referirse a las observaciones de la Auditoría Superior del Estado, de Armando Plata Sandoval. Dijo que “el señor auditor”, como lo citó ante los presentes, entre ellos el diputado federal Diego del Bosque y representantes del superdelegado Reyes Flores Hurtado, observó a la Universidad 2 mil 700 millones de la cuenta pública 2018, aún y cuando ese año ejerció presupuesto por 2 mil 400.



Aseguró que hace una semana aclaró el punto ante los diputados locales que lo llamaron a comparecer, pero por lo visto no lo convencen, y menos aún le hacen gracia los apuntes del ASE… ¿Entonces son ciertas las versiones sobre el pleito casado entre rector y auditor?





Aprovechando el viaje



A propósito de cuentas públicas, como se anticipó en este espacio, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, aprovechó la vuelta por la Ciudad de México para entrevistarse con David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación.



Con el Gobernador, también llegaron al cuartel general de la ASE los titulares de las secretarías de Finanzas; Blas Flores Dávila; Fiscalización y Rendición de Cuentas, Teresa Guajardo Berlanga e Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Gerardo Berlanga Gotés, y mandamás en la Administración Fiscal del Estado.





Dijo presente



Desde este martes dijo presente en Saltillo el mandamás en la Confederación de Trabajadores de México en el país, Carlos Aceves del Olmo, uno de los convocados por el gobernador Riquelme a la firma del Pacto Coahuila 2020 Inclusión, Igualdad y Justicia Laboral, que a media mañana se firmará en las instalaciones del Museo del Desierto.



Aceves del Olmo fue recibido por el secretario general de la CTM en Coahuila Tereso Medina Ramírez, quien también dirá presente en el evento de este miércoles. Tal y como ocurrió el año anterior, habrá empresarios, académicos, dirigentes magisteriales, obreros y protagonistas de la vida empresarial.





Con todos



El que ha venido trabajando de la mano con exalcaldes de todos los colores, es decir, del PRI y del PAN, es Manolo Jiménez, a quien se le vio en la inauguración de la segunda Casa de los Niños, al frente de cuyo patronato está Manuel López Villarreal, alcalde de Saltillo de 1997 a 1999 y segundo edil de oposición en la historia de la capital.



A 20 años de que fuera inaugurada la primera Casa de los Niños, precisamente cuando Manuel era alcalde, Manolo abrió las puertas del segundo centro de atención infantil, en donde estuvieron presentes López Villarreal y su familia. En el encuentro quedó constancia de la buena relación que llevan y lo mejor, para beneficio de Saltillo.





Cónclave azul



Cónclave panista en Torreón con motivo del segundo informe de actividades legislativas del diputado local Gerardo Aguado Gómez. Estuvo el michoacano Marko Cortés, para más señas presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y el dirigente en Coahuila, Jesús de León Tello.



Con asiento en primera fila estuvieron el Alcalde de la Perla de la Laguna, Jorge Zermeño Infante y su esposa Astrid Casale, a quien los propios panistas le ven ganas de competir por una curul en la próxima Legislatura estatal.



También se dejó ver Guillermo Anaya Llamas. Hay versiones de que luego del fallido intento por la gubernatura y después por un asiento en el Senado, le quedaron ganas de competir pero ahora como posible inquilino del Palacio de Coss. Veremos.





Por desaparecer



Quien está probando los tragos amargos de la soledad es el concesionario Francisco Reyes Arriaga. Poco a poco, nos aseguran, se queda sin adeptos en su intentona de obstaculizar el proceso de modernización del transporte público en Saltillo.



El tema es que muchos de los concesionarios que antes lo seguían, cortaron por lo sano y dejaron de trabar el proyecto de mejoras del servicio. Al parecer se dieron cuenta de que el pulpo camionero solo busca proteger sus intereses con la aseguradora “patito” que pretende imponer.



Además, nos comentan, los propietarios de unidades del transporte público tomaron nota de que liderazgos como el Reyes son cada vez más fugaces y están condenados a desaparecer.





Tiene cita



Luis González Briseño, quien hace las veces de comisionado presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (Icai), partirá semana en el Palacio de Coss. Tiene cita con los diputados para que presente el Informe de Actividades correspondiente a 2019.