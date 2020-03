04 Marzo 2020 04:10:00

Niega CFE apoyo

Los problemas de los carboneros y de la sociedad en general de la Región Carbonífera de Coahuila, son ajenos para la cuarta transformación en general, y para Manuel Bartlett Díaz en particular. Por lo menos es lo que el director general de la Comisión Federal de Electricidad dejó en claro ayer martes durante el encuentro con el gobernador Miguel Ángel Riquelme.



Según el funcionario, las compras de carbón a productores coahuilenses no se reanudaron porque las bodegas de las plantas carboeléctricas de Nava están llenas y en el mejor de los casos, si hubiera algún pedido emergente, después de licitaciones y contratos el “mejoralito” llegaría ¡hasta junio!



En síntesis, en el Gobierno federal tienen un problema para cada solución. Hasta pareciera que la 4T quiere obligar a los productores a la resistencia civil.





Asunto político



Para los malpensados, la postura del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para mantener en agonía a las regiones Carbonífera y Centro, esta última por el caso AHMSA, tiene claro trasfondo político, pues ni al tabasqueño, ni a su partido, es decir Morena, ni a quienes forman parte de su círculo rojo, les interesa que haya soluciones en estados como Coahuila.



Si hay un estado en donde el PRI está fuerte es precisamente Coahuila y desde la perspectiva de la 4T, generar caos parece la solución para mermar al Gobierno estatal, lo peor es que lo hacen en donde más duele, es decir, en el ingreso de las familias.





Muy tarde



En el PAN de Jesús de León Tello, aseguran que Evaristo Lenin Pérez Rivera se dio cuenta demasiado tarde de que no comparte los principios ideológicos con su partido. Lo hubiera hecho antes, le señalan, cuando su partido Unidad Democrática de Coahuila se convirtió en aliado histórico de Acción Nacional o cuando necesitó del registro nacional para competir y convertirse en Diputado federal.



Finalmente los panistas y el exalcalde de Acuña se regresaron las cartas y los retratos, pues, como lo anticipamos en Palacio Rosa, este último renunció al grupo parlamentario del PAN y se declaró legislador sin partido.



El detalle es, nos insisten, en que el “independentismo” le va a durar muy poco, pues según esto tiene arreglos con Morena para las competencias del próximo año.





Agradecen el gesto



Raúl Garza Serna se reportó listo para el arranque de su campaña como candidato a director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Nos aseguran que Marisol Díaz Valencia y Alfonso Yáñez Arreola, finalmente le dejaron vía libre al saber que llega a la contienda con los astros alineados. En “Juris” agradecen el gesto, nos comentan, pues se trata de meterle seriedad a tan atribulada institución.



Por lo pronto está todo dispuesto para la contienda, que se desarrollará el jueves 2 de abril. En el caso de Garza Serna, se mantiene en contacto con sus seguidores y nos comentan que meterá el acelerador a partir de la tercera semana de marzo.





Casa llena



El martes hubo casa llena en el Palacio de Coss. El diputado Emilio de Hoyos Montemayor, para más señas Presidente de la Junta de Gobierno, recibió al rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez y a la directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Irene Spigno. Se pusieron de acuerdo para desarrollar de forma conjunta investigaciones, programas, proyectos y capacitaciones en materia de derechos humanos.



A ver qué resulta. Por lo pronto, en la firma del convenio también estuvieron el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, Hugo Morales Valdés; el presidente de la Directiva del Congreso, Jaime Bueno y Elisa Villalobos, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos.







Taxis piratas



Quien debería irse buscando un abogado es Carlos Alfaro, autonombrado como dirigente de Taxi Seguro, ya que ahora que el Gobierno municipal anda checando que los autos de alquiler estén en regla, se sabe que existe un proceso en la Fiscalía General del Estado en contra de este personaje, ¡por traer taxis piratas!



De comprobarse, nos señalan, este sujeto estaría en medio de un proceso legal que, además de enfrentar las consecuencias legales, le podría provocar que el Ayuntamiento cancele sus concesiones.







De que se iba, se iba



Marzo era clave para el futuro de Sigfrido Macías Pérez en el Ayuntamiento de Saltillo. Hay versiones de que la decisión estaba tomada y antes de que terminara el mes, el exdelegado de la Procuraduría Federal del Consumidor se iba, porque se iba del Instituto Municipal de Transporte.



¿Por qué no se fue antes? Si bien es cierto era mucho el daño que Sigfrido hacía en el IMT, al quitarlo, sus superiores no sabían en dónde acomodarlo. Finalmente su salida fue tersa y quien facilitó las cosas fue la profesora Martha Loera Arámbula, quien lo llamó como coordinador de su campaña para la diputación local. ¡Gracias, Martha!, le dijeron.