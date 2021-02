13 Febrero 2021 04:10:00

Ninguneando a Morena en la Carbonífera

Donde causó molestia entre precandidatos de la alianza que pende de alfileres entre Morena, PT y UDC, por decir lo menos, fue en Múzquiz y San Juan de Sabinas porque Tania Flores, para más señas diputada express, se haya tomado atribuciones que no le corresponden y haya oficializado ya candidatos en tres municipios, incluyendo el propio… A Armando Guadiana y al aún delegado nacional Tanech Sánchez no dejó de sonarles el celular con llamadas y mensajes de los otros precandidatos, pidiendo explicaciones del por qué era ella quien daba a conocer esa información, que se supone apenas se va a levantar en encuesta, detalles como este son los que tienen seriamente pensando a la dirigencia de Morena en seguir o no con esa alianza que causa más dolores de cabeza que satisfacción… Estas actitudes reflejan que hay dados cargados y el piso no está parejo en la Carbonífera, pues en caso de que resulten postulados quienes así mencionó la susodicha, irán señalados como anticipados y sobre todo agandallándose esa posición, cuando todos los demás involucrados han mostrado respeto y cuidando las formas, al parecer en Morena ya no les tolerarán más esos berrinches y chiflazones propios de adolescentes y pondrán un alto a UDC para que no ande haciendo el guiso antes de cazar la liebre…



LA JOYA DE LA RECAUDACIÓN

El enojo no ha quedado ahí, pues resulta que allá en el CEN de Morena, hay un pleito y enojo tremendo con el delegado del partido en Coahuila, Tenech Sánchez, luego de que entregara la joya de la corona, es decir el municipio de Ramos Arizpe, a un candidato de UDC, luego de que con engaños los naranjas le dijeran que era un municipio pequeño, sin importancia y de pocos miles de habitantes, pero que no aclararon ni en Morena, se dieron tiempo de investigar, que se trata de uno de los municipios con los más altos índices de generación de impuestos… Esto, más el hecho de que el delegado Tenech permite que Lenin Pérez maneje a Morena como si fuese de su propiedad, como lo hace con la UDC, traen más que enojados a los morenos de todo Coahuila y por ello es que en cuestión de días se hará oficial el rompimiento de la alianza… Ante ello, Pérez Rivera pretende apresurar y hacer públicos amarres de candidatos de la “alianza” en todos los municipios que ha secuestrado, pero al final lo que pretende es confundir a los electores y hacer pensar que sin UDC el partido Morena no es nada en Coahuila… Veremos en que quedó el análisis allá en la capital del país en donde ya preparan el comunicado y los por qué para echar a UDC de esta Alianza…



PARRAS Y SUS ALCALDES MÁGICOS

En verdad que no entendemos cómo es que Parras, un pueblo mágico de Coahuila, se ha convertido en una sociedad con tan mala fortuna para tener gobernantes que se desquician cuando llegan al poder… Ninguno ha tenido la capacidad para lograr que se sienten las bases y que el pueblo, con el empuje del gobierno local, resurja de la problemática y abandono que enfrenta y más con la pandemia… Pero no es sólo en este momento, recordemos cómo le fue con el Jorge “Coco” Dávila, con sus gritos etílicos de independencia; ni que decir de Evaristo Madero y de Nacho Segura, que de no ser por los empresarios regios que tienen ahí sus intereses en bienes raíces y viñedos, la descomposición en materia de seguridad habría sido peor aún de lo que fue… Y hoy cuando el abogado de formación regia, Ramiro Pérez Arciniega, serio, capaz y con principios se ha desorientado y ante la falta de capacidad de negociación y aplicación correcta de leyes y reglamentos, ha intentado borrar, al estilo la película La Ley de Herodes, su cabildo, despidiéndolos como si fuesen sus empleados… El pueblo abandonado, lleno de baches, con un problema grave de adicciones y sucio en sus calles, además de inmerso en una crisis acrecentada por la pandemia, ve cómo el alcalde que era la Esperanza simplemente se ha convertido en uno más que vela por sus intereses…



ESPERANZAS DE APERTURA FRONTERIZA

Aunque algunos interpretaron la eliminación de la emergencia fronteriza como el fin de la prohibición de cruces de turistas desde México, la realidad es que ese decreto firmado por el presidente Biden, fue para ya no destinar más recursos a la construcción del muro fronterizo… De este muro por cierto, ya quedaron entonces sin efecto los más de 70 millones de dólares que se pretendía invertir en Eagle Pass para hacer más alta la barda de unos 3.5 kilómetros que ya se tiene y que sería modificada… Por cierto el que ha dado esperanzas de que pueda ya abrirse la frontera es el alcalde Luis Sifuentes, quien señala que estima que para abril ya se pueda abrir la frontera… Lo dudamos mucho, por el tema de las vacunas que en México no pinta, apenas andamos en las listas, presumiendo que ya hay muchos inscritos y eso no ayudará a que el gobierno federal de Estados Unidos se decida a levantar esa emergencia sanitaria… Pero lo que Sifuentes pretende es darle esperanzas, falsas creemos, a sus comerciantes, a los pocos que aún sobreviven a la crisis provocada por la pandemia…