27 Junio 2019 04:06:00

NIRP

“Es abierta locura la de NIRP (tasas negativas de interés, o sea, pagar por el ‘privilegio’ de prestar dinero). La política nunca fue diseñada para reforzar la economía real o para hacer que los bancos fueran más saludables. El NIRP fue diseñado para impulsar los precios de los bonos y, por lo tanto, reducir los rendimientos, lo que reduce los costos de los préstamos para las naciones PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, España) irremediablemente insolventes. El suministro ultrabajo de Bunds alemanes debido a los excedentes comunes, ha causado grandes problemas para Europa, en formas no vistas en los Estados Unidos, el campeón de la deuda. El Banco Central Europeo publicó un documento en agosto de 2018 en el que admite que el NIRP podría causar una crisis financiera, ya que destruye lentamente a los bancos. Dijo: ‘Demostramos que las tasas de política negativas afectan la oferta de crédito bancario de una manera novedosa. Los bancos se muestran reacios a transferir tasas negativas a los depositantes, lo que aumenta el costo de financiamiento de los bancos de depósito alto y reduce su patrimonio neto, en relación con los bancos de depósito bajo. Como consecuencia, la introducción de tasas de política negativa por parte del Banco Central Europeo a mediados de 2014 conlleva una mayor toma de riesgos y menos préstamos por parte de los bancos de la zona del euro, que dependen más de los fondos de depósito. Nuestros resultados sugieren que las tasas negativas son menos acomodaticias y podrían suponer un riesgo para la estabilidad financiera, si los préstamos son otorgados por bancos de depósito alto’. Los bancos europeos tienen muchos otros problemas, incluidos los préstamos improductivos en Italia, Francia y España. Nunca fueron limpiados. No menos importante, el Deutsche Bank está configurado para una falla o una reestructuración. No colapsará, sino que se rescatará y se fragmentará. Su montaña de derivados es una pesadilla sin resolución. La demolición será controlada. En gran riesgo quedan los tenedores de bonos, especialmente los bonos de Co-Co. Se convertirán en stock o simplemente se eliminarán”.





BESARABIA



Este nombre suena a desierto, arena y palmeras, pero no, esta región geográfica no está en el oriente medio sino entre Ucrania y Moldavia, junto al mar negro. Alrededor de dos tercios de Besarabia se encuentra en la actual Moldavia, con la región ucraniana de Budjak que cubre la región costera del sur y parte del Óblast de Chernivtsi de Ucrania.





PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES



“Ya sea banqueros corruptos, criminales reformados o inmigrantes recién llegados, el sistema les ofrece ayuda sustancial… a veces. Se les otorga educación gratuita o asistencia generosa. Sin embargo, millones de estudiantes se han abierto camino en la universidad y han tomado préstamos estudiantiles, solo para descubrir que no pueden encontrar un trabajo bien pagado. Son víctimas de la recesión económica que sufre EU desde 2008, viciosa y crónica, sin que sea culpa suya. El resultado ha sido, demasiado a menudo, que su préstamo estudiantil entra en incumplimiento. La consecuencia es grave. El Departamento de Educación envía la información de sus préstamos estudiantiles a las tres agencias de crédito principales. O sea, los condenan, destruyendo sus futuras posibilidades de empleo. Los estudiantes están esencialmente en la lista negra. Las posibilidades de ser contratados por una firma importante son casi nulas. Todos los empleadores hacen una verificación de antecedentes, y si ven un préstamo estudiantil en mora, esa compañía no extiende una oferta de trabajo con una nueva contratación. Esto no está volviendo a hacer grande a América. Está atornillando a la futura clase media. Sería una gran jugada perdonar un lote de préstamos estudiantiles, pero muy difícil de ejecutar. Muchos trabajadores nuevos están pagando diligentemente sus préstamos pasados, como yo mismo hice en 1980-1984. En cambio, el Gobierno de los Estados Unidos rescata al conjunto de banqueros corruptos, que cuentan con un largo historial criminal”.