16 Mayo 2020 03:10:00

Nivelito

En este encierro forzoso se obliga a la reflexión, cierto que el chisme gusta, divierte y alimenta el ego de algunos usuarios, pero llegar al uso de lenguaje soez y vulgar en un funcionario público lo desnuda por completo.



Las reuniones virtuales por la contingencia Covid-19, con la plataforma zoom reúne a grupos y el Ayuntamiento de Monclova no fue la excepción para celebrar junta de Cabildo, que resultó un remedo de show del comediante más grosero.



El regidor César Flores agarró la bandera de anticorrupción desde hace años, su intervención ayer rebasó los límites del desempeño público, argumentos y ponencias de sus compañeros las invalidan, sólo él tiene la verdad absoluta.



“Me tienen que aguantar”, “les vale pura madre a estos ca..ones”, y así toda su intervención, se perdió aquel político que un día fue diputado local, federal, un aguerrido panista que luchaba por ideales, después intereses.



A favor de nada y en contra de todo, pero a nivel carretonero, enojado con las regidoras porque a fuerza quiere que coincidan con su opinión, sigan sus objetivos e intereses.



Los comentarios al subir el video de la junta de Cabildo virtual con sus intervenciones no se hicieron esperar, a favor y en contra, y sacaron a relucir su pasado.



La publicación del periódico el Universal, en el año 2013, exhiben a César Flores Sosa, siendo diputado pluri de la 63 legislatura y su constructora Jumbo con contratos de la Secretaría de Infraestructura de Coahuila con casi 2 millones de pesos.



En tiempos de Rubén Moreira, claro en aquel tiempo no pensaba en el tráfico de influencias, conflicto de intereses y menos corrupción, y así otras cosillas.



En fin, cada funcionario o político es como quiere, pero no pretenda que los demás sean iguales.



DESIGUALDAD



Hablando de nivel de funcionarios, los que persisten en sus objetivos de lucha por mejorar las condiciones presupuestales de la entidad además de otro intercambio de experiencias son los del Quinteto, inicialmente Triada.



El anfitrión fue el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien recibió a Miguel Riquelme, de Coahuila, Jaime Rodríguez, de Nuevo León, Francisco Cabeza de Vaca, de Tamaulipas y José Rosas Aispuro, de Durango.



Evidente que están inconformes con el Pacto Fiscal que les restringe recursos, enojados porque AMLO invierte en obras innecesarias y los deja sin apoyo para enfrentar contingencias como la pandemia de Covid-19.



Ninguno habla de corrupción, mire que la hay, la más reciente el caso Bartlett y sus respiradores caros, hay nivel de hacer reclamo y política, saben y entienden que el que manda en el país es otro, pero buscan argumentos para recibir atención.



Es justamente esa forma de gobernar, de exigirle al Presidente de la República la que le ha subido los bonos, les da posicionamiento y credibilidad en su lucha.



DÍA DESIERTO



Con todo el empeño reabrieron los restauranteros, las medidas preventivas de higiene, la sana distancia pero aún hay temor de contagio al coronavirus por los ciudadanos.



El golpe a la economía del comercio y la industria fue severo pero no mortal, sabrán superar esta crisis, los comensales responderán en los próximos días.



Y cantemos “Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza…



REALIDAD COVID-19



La información proveniente del doctor Villarreal es: Sólo 8 pacientes Covid hay hospitalizados en la Clínica 7, hay una disponibilidad de 75 camas.



El Hospital Amparo Pape está libre, hospital móvil libre, hospitales privados libres, Gracias a Dios, médicos y al ciudadano responsable.



El reporte oficial de la Secretaría de Salud ayer es de cero casos en Monclova, uno en Castaños y otro en Cuatro Ciénegas, la Región Centro va de gane.



Y no, no es para relajarse ni bajar la guardia, a seguir con las medidas de sana distancia, lavado de manos constantes y el cubrebocas por aquello de las dudas.