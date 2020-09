15 Septiembre 2020 04:10:00

No a la reelección

No a la reelección



En el Instituto Electoral de Coahuila hay opiniones divididas sobre la doble reelección de alcaldes, y en la sesión del Consejo General de este martes van a resolver, con voto mayoritario, ir en contra de tal posibilidad.



La inquietud la presentó el Alcalde de San Juan de Sabinas, el panista Julio Long, quien encabeza a un grupo de ediles interesados en la medida y, ante la resolución del IEC, en donde manda Gabriela de León Farías, estarán en condiciones de recurrir a la Sala Regional del TEPJE.



El caso va para largo y de seguro terminará en la Sala Superior, pero al menos por ahora no hay muchas expectativas de que le vayan a dar luz verde al proyecto.





Ni tequila ni tamales



Sin tequila ni tamales. La celebración del Grito de Independencia será austera, si bien con el protocolo correspondiente, pero sin la parafernalia de otros años. En la lista de invitados a Palacio de Gobierno solo están los integrantes del Gabinete estatal, representantes del Ejército Mexicano en Coahuila y los presidentes de los poderes, Miguel Felipe Mery Ayup, en el caso del Judicial, y Emilio de Hoyos Montemayor, en el del Legislativo, quienes acompañarán al gobernador Miguel Ángel Riquelme en el evento, atípico, pero necesariamente austero, a manera de respeto por las consecuencias que la pandemia ha traído a los coahuilenses.





A ver qué novedades



Todavía no se sabrá a ciencia cierta la composición de la próxima Legislatura y el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará Coahuila. Por lo menos es lo que aseguró a familiares de los mineros muertos en la carbonera Pasta de Conchos, durante el encuentro de este lunes en Palacio Nacional.



¿A qué viene? Quién sabe, pues es muy pronto y para entonces no estará listo el Memorial en las instalaciones de la mina que perteneció a Grupo México, tampoco habrán llegado las indemnizaciones para los deudos de los trabajadores muertos y mucho menos arrancarán los trabajos para el rescate, es decir, el principal reclamo de las familias. ¿Entonces? Veremos con qué novedades llega.





Para abajo



La pandemia por el coronavirus parece dar un respiro a Coahuila. Desde la semana anterior, la tendencia en el número de contagios y de fallecimientos se mantiene a la baja. Como que, al menos en el caso de la entidad, la curva se está aplanando.



No es gratis, detrás de los resultados hay trabajo y, encima de la estrategia, para garantizar que funcione, están el gobernador Riquelme y el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez.



Por lo pronto, Coahuila arrancó semana con buena expectativa, pues salvo la Región Centro, el resto de la entidad amaneció con 32% de ocupación en hospitales por pacientes Covid, algo imposible todavía en otros estados.





Seguimiento a pacientes Covid



Por cierto, por estos días se pondrán en contacto con el doctor Bernal y demás autoridades sanitarias de Coahuila, expertos que desde el extranjero están al pendiente del manejo que se le da a la pandemia en Coahuila y reconocen los resultados que por acá se reflejan.



El coahuilense, nacido en Monclova y egresado de Harvard, Javier Villarreal González, está al frente de un proyecto de investigadores, en coordinación con docentes de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, para dar seguimiento a pacientes Covid-19 que se recuperan en casa.



Se trata de un programa complejo, pero factible, que en breve se pondrá a disposición de las autoridades y sin costo para el erario. No cabe duda de que cuando se trata de la solidaridad, los coahuilenses en el exterior se pintan solos.





¡Qué nivelito!



¿Y cómo van tus candidatos? Pues… en las apuestas y carreras de caballos clandestinas no hay quien les gane. El caso de Óscar Flores Coronado, abanderado del PRD por el Distrito 4, de San Pedro, pone en su justa dimensión el compromiso ciudadano de algunos que pretenden lograr asiento en la próxima Legislatura.



Ahora fue el abanderado perredista, pero hace días fue el caso de Nancy Núñez Alonso, la candidata panista por el Distrito 15, de Saltillo, que le pone pausa a la campaña, para irse de antro.