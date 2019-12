24 Diciembre 2019 04:10:00

No aplica en Coahuila

Si bien es cierto que en Morena tomaron la decisión de aliarse con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México para los procesos electorales que están por venir en el país, hay versiones, bastante serias, por cierto, de que la alianza no aplicará en Coahuila en las intermedias del próximo año, pues en el caso del PVEM, una cosa son los acuerdos de la dirigencia nacional y otra los amarres de la dirigencia estatal, en este caso a cargo de Rodrigo Tueme Lozano, pero en donde, nos aseguran, todavía se nota la mano del exdiputado José Refugio Sandoval.



Según esto, los del Verde en Coahuila no solo no están conformes con el acercamiento con el partido de moda, sino hasta lo rechazan. Veremos cómo se desenvuelven los verdes en el proceso eleccionario que arranca el 1 de enero.





No andan muy errados



Si hay quienes piensan que Luis Efrén Ríos Vega pretende regresar por sus fueros a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, no andan muy errados, pues nos aseguran que no son pocos los acercamientos del exdirector de dicha institución con alumnos y profesores afines a su proyecto.



Además está la probable postulación de Gerardo Garza Valdés como candidato a la dirección del plantel. Al parecer, el profesor e investigador está decidido a no dejarles el camino fácil a los otros dos contendientes: Alfonso Yáñez Arreola y Raúl Garza Serna.



Pero Luis Efrén, magistrado de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y su alfil, Gerardo Garza, no la tienen fácil, pues hay quienes apuestan doble a sencillo a que Garza Serna tiene la venia de Rectoría.





Hacen la tarea



Para que luego en la ‘cuatroté’ no digan que por acá no se hace la tarea en materia de seguridad, quienes se reunieron en Gómez Palacio fueron los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro, “el Güero” para sus fans, y su colega de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme. No quisieron cerrar el año sin encabezar la última sesión de la Junta de Coordinación Interestatal de Construcción de la Paz entre Coahuila y Durango, que significa acciones conjuntas para combatir al crimen organizado y la violencia que genera.



También estuvieron José Luis Pliego Corona, secretario de Seguridad Pública estatal; el fiscal general Gerardo Márquez Guevara y el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, además del comandante de la 11 Región Militar con sede en Torreón, Francisco Ortega Luna, y representantes del Mando Especial Laguna.



Ojo, allá mismo el gobernador Riquelme advirtió que La Laguna no está exenta de manifestaciones violentas, como la de Villa Unión, de ahí la importancia de no admitir distracciones en el combate a la inseguridad.





A toda prisa



Por cierto, no había terminado la reunión en Gómez Palacio, Durango, cuando el fiscal Gerardo Márquez y Chema Fraustro volaron hasta Ramos Arizpe para hacerse cargo personalmente de las investigaciones, el primero, y de la atención política del asunto, el segundo, por el homicidio del ganadero Juan Manuel Villarreal, cuya noticia conmocionó a la familia y amigos cercanos y generó asombro y reprobación en la comunidad en general.



Quienes lo conocieron aseguran que Juan Manuel, titular de la Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila, tenía el don de gente y su carrera en el servicio público estatal y federal siempre estuvo a salvo de manchas. Vaya un abrazo de pronta resignación para su familia.





Los sorprendió



Hasta a los priistas sorprendió el empresario Mario Ricardo Hernández del Bosque con sus tan adelantados ánimos por hacerse de la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional a la Alcaldía de Ramos Arizpe. La sorpresa es porque en el tricolor lo veían venir como aspirante, pero no por el partido de moda, sino por Acción Nacional, pues más de uno apostó a que era el alfil de su cuñado Ernesto Saro Boardman, en su intento por retomar el control del Gobierno municipal.



Pues nada, que el expresidente del patronato de las Ciudades Hermanas de Saltillo tiene prácticamente en la bolsa la nominación y cuenta con el visto bueno, pero no crea que del senador Armando Guadiana Tijerina, quien según esto tiene el control del partido de moda en la entidad, sino de Yeidckol Polevnsky, secretaria general en funciones de presidenta nacional de Morena.





Con la hebra



Por cierto, la que anda muy contenta con el regalo de Navidad es Miroslava Sánchez Galván, para más señas presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Resulta que pasan los días y se enfrían los señalamientos en su contra por presuntos actos de corrupción cometidos durante su paso por la dirigencia nacional de Morena.



Por ejemplo, es fecha que nada sabe en qué quedó lo del extravío de cinco cheques emitidos con su firma, o los vehículos que se compraron con las prerrogativas del partido y es fecha los siguen buscando. En fin, Miroslava tiene pendientes y cuentas por pagar en Coahuila, pero al parecer cuenta con buen padrinazgo al seno de su partido.