21 Diciembre 2020 04:10:00

No cuajó la alianza

Este lunes se concretan, o no, las alianzas electorales para los comicios del próximo año y, en el caso de Coahuila, no cuajó la posibilidad de que PRI, de Rodrigo Fuentes, y PAN, de Chuy de León, fueran de la mano en tres de los siete distritos federales y, más aún, en la contienda por los ayuntamientos.

Hasta donde indagó el Marqués a altas horas de la noche, en el PRI no hubo arreglo con el PAN, y en el caso del PRD, muy probablemente habrá alianza en lo local, pero en lo federal cada quien va por su cuenta.

Lo que sí es posible es que PRD y PAN vayan juntos en alguno de los siete distritos, pero al final, en torno a la mega alianza, no hubo arreglo.





Al estilo ‘Guadiana’





Desenfadado, sin formalidades, protocolos, ni guión de por medio; arropado por su familia, empresarios y protagonistas de la clase política estatal y nacional, Armando Guadiana Tijerina dijo que va por la candidatura de Morena para la alcaldía de Saltillo. Nada nuevo, el autodestape estaba más que visto.

De hecho, el tema del informe legislativo pasó a segundo plano; si acaso, un tríptico que se distribuyó entre los asistentes al Museo del Desierto y un video de 2 minutos. Lo que en realidad mereció la pena para quienes vinieron de otros estados y de la capital del país, fue el anuncio de que quiere llegar al edificio de Coss para servir a Saltillo. “Nunca es tarde”, aseguró el político y taurino de 74 años.







Mueve el pandero





Guadiana formalizará este lunes su separación del Senado, pero la decisión mueve el tapete a más de uno, sobre todo entre sus correligionarios. Por ejemplo, si en el grupo parlamentario de Morena en el Senado lo creen necesario, llamarán como suplente a Reyes Flores Hurtado, aún y cuando al expanista no se le ven muchas ganas de irse del cargo.

De ser así, la duda es quién lo sucede; por mucho, el que tiene más méritos, ganados a pulso, es Néstor Hurtado, pero falta ver si en Palacio Nacional dan pauta al razonamiento, o a las decisiones políticas.

Y desplazado por la decisión de Guadiana está el diputado Diego del Bosque; se desvanecen sus sueños guajiros de ser candidato a alcalde. Nomás a él se le ocurre. ¿En qué cabeza cabe?



4T quiere aprovechar vacuna





Anti-Covid-19, para elecciones



Coahuila saltará al plano nacional con la aplicación de las vacunas anti-Covid-19 a partir de este martes 22, al heroico personal del sector salud. Por lo pronto, este lunes llegará el material biológico, vía Monterrey.

El “pero” está en que, para más de uno, hay señales de que el Gobierno federal pretende capitalizar electoralmente el tema, de cara el proceso electoral 2021. Hay indicios, por ejemplo, de que en la 4T se quieren adjudicar el mérito de las vacunas, pero los coahuilenses tienen memoria y bien clara, nos mencionan, de que ha sido el gobernador Miguel Ángel Riquelme quien asumió desde el principio un plan de acción respecto al manejo de la pandemia.

Destacan que en el día a día, en la calle, o en foros como la Alianza Federalista o los sectores productivos, y no desde una oficina, Riquelme ha explicado el trabajo relacionado con la contingencia sanitaria y la reactivación económica.

Veremos en qué para todo esto. Por lo pronto, este lunes a lo mejor las vacunas no llegan.





Ya salió el peine





Rápido salió el peine de quién anda organizando un movimiento para protestar contra la reelección. Se trata, comentan en círculos políticos, de la excandidata a diputada local de Morena por el Distrito 16 en Saltillo, Diana Hernández, quien según esto anticipa amplias movilizaciones, cuando en realidad no lo pudo lograr para su propio fin, el pasado 18 de octubre.

De hecho, hasta en su mismo partido hay quienes están convencidos de que hace el ridículo en el intento de echar abajo la posible doble reelección, cuando en el plano nacional serán 250 los diputados federales que buscarán reelegirse.

Por cierto, ¿la excandidata estará enterada de que por acá no llegan las macro inversiones del Gobierno federal y, por lo tanto, los gobiernos locales deben salir al quite?





Resultados en Saltillo





Después de presentar a la ciudadanía su Tercer Informe de actividades, en un formato digital, el alcalde Manolo Jiménez esta semana entregó el documento al gobernador Riquelme. Hizo lo propio con el dirigente municipal del PRI, el diputado Jaime Bueno.

Manolo, nos comentan, cumplió con su trabajo en lo institucional y con la gente, y si este 2020 atípico le fue muy bien a Saltillo en temas prioritarios, cuando todo vuelva a la normalidad la capital de Coahuila seguirá cosechando éxitos bajo la conducción de este mismo equipo político.

En el plano municipal, consideran que el trabajo del Gobernador y el Alcalde en Saltillo le anticipa al PRI buenos resultados en las próximas elecciones.