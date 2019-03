09 Marzo 2019 03:10:00

No da para más

UN DELEGADO FEDERAL COMO REYES Flores, no da para más y mientras la diputada federal Melba Farías le pide se ponga a trabajar, el secretario de Gobierno de Coahuila, Chema Frausto, espera sea más práctico menos “burrocrático”



ALGO PARECIDO DENUNCIÓ EL SENADOR Armando Guadiana de la Secretaría de Economía, que no quiso atender a empresarios de la industria del acero para ver lo de la salvaguarda del acero chino y tampoco los quiso atender a ellos.



EN COAHUILA EVALÚAN LOS 100 días que tiene como delegado Reyes Flores, y parece que no termina de convencer su desempeño, porque la idea que se habían hecho de acortar tramos y reducir tiempos de respuesta a gestión no se refleja.



CON TODO QUE EL GOBIERNO y le da su atención, invitándolo a todo evento pero es un delegado que no une, y mucho deja por desear, diría Frausto.



TAN ES ASÍ QUE EL gobernador Miguel Ángel Riquelme se ha ido directamente a la ciudad de México a gestionar recursos, soluciones y a entrevistarse con secretarios.



CON TAN BUENA SUERTE QUE a MARS le ha ido muy bien en ese “tocar de puertas”, con el debido respeto para el Delegado federal que nada más no cumplió con lo que dijeron que venía hacer a Coahuila.



EL PRESIDENTE ESTÁ INVITADO FORMALMENTE a la ex hacienda Guadalupe en Ramos Arizpe el 26 de marzo, donde cada año se conmemora la firma del Plan de Guadalupe.



UN EVENTO DE TRASCENDENCIA EN la historia de Coahuila, y hasta hace años con definiciones políticas, veremos si viene AMLO o manda representante.



MUCHAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO de taxis que circulan en Monclova, un solo administrador no puede controlar el centenar de unidades que están a su disposición y que cumplen a medias con los requisitos.



LA PLÁTICA REFERÍA QUE TODOS los dueños de concesiones son funcionarios priístas, que bajo un prestanombres operan los autos de alquiler y sólo les interesa la ganancia.



QUIEN SEA EL CHOFER, EL mantenimiento de la unidad, el buen servicio o la seguridad del pasajero no le importa.



¿Y QUIÉNES CREEN QUE SEAN?.... ex funcionarios municipales, priístas todos, y empleados del Gobierno del Estado,… una, dos o media docena de concesiones es el negocio.



MÁS DELANTE LA LISTA.



EL RIB EYE FEST 2019 un evento familiar que se realizará el 17 en Monclova para trascender como un lugar donde además de producir acero, se sabe cocinar buena carne.



UN EVENTO A REALIZARSE EN el Estadio Monclova que pretende llevarse a cabo cada año de acuerdo al compromiso al alcalde Alfredo Paredes, los organizadores dueños de carnicería y los grandes cocineros del corte.



EL CONCURSO DE CARNE ASADA en Sabinas les dejó una experiencia a los organizadores de Monclova, aquí habrá participación de buenos chefs, excelentes cocineros de carne así que abusados.



LOS DE MONCLOVA SE COCINAN aparte..



JOSÉ LUIS FLORES MÉNDEZ, EL secretario de Desarrollo Rural, estuvo en Castaños en la Ganadera local entregando todos para el mejoramiento genético, como parte del apoyo del Gobierno.



PROGRAMAS QUE SIEMPRE SE HACEN pero que hoy, dicen, se pretenden hacer llegar a todos por igual, porque hubo casos en que sólo los funcionarios o sus familias eran favorecidos con programas para el campo y ganadera.



TESTIGO DE CALIDAD ADEMÁS DE la aportación de los productores de la región de 10 becerros para alumnos de CBTA 22, escuela de Cuatro Ciénegas.