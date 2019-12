05 Diciembre 2019 04:10:00

Jesús de León Tello no da una. El que hace las veces de dirigente estatal del PAN puso en marcha una “estrategia” para combatir a la Administración estatal, pero con muy mal tino, pues se enfocó en temas que lejos de ser lastre, son reconocidos dentro y fuera del estado como fortaleza, y hasta sirven de ejemplo para otras entidades, es decir, seguridad pública y empleo.



El dirigente “espurio”, como lo conocen al interior del albiazul, colgó anuncios panorámicos en Torreón y difundió un video con críticas al Gobierno del Estado, por supuestas fallas en el combate a la inseguridad y una supuesta crisis de desempleo que mantiene al estado al borde del colapso económico.



Y si algo despertó la campaña fue enojo de los propios panistas, pues creen que por lo menos debió elaborar una encuesta para detectar los puntos débiles de la Administración estatal y no gastar municiones y recursos en temas donde el Gobierno destaca y es ejemplo nacional… Pobre PAN, tan dividido, cerca de la debacle y condenado a la desaparición, y tan lejos de tener un dirigente visionario.



Se baja el cero…

Ante esto, empresarios de La Laguna preparan un desplegado para pedir a los políticos que frente a los procesos electorales de 2020 y 2021, dejen de lado temas sensibles como seguridad pública y desarrollo económico, en su intento por desacreditar al Gobierno o a los opositores.



La IP lagunera no recibió bien la “campaña” del dirigente panista, pues precisamente acaban de reconocer al Gobierno del Estado por la respuesta contundente ante las amenazas del crimen organizado en Villa Unión, y ahora mismo están en proceso de contratar personal dos compañías extranjeras: Mil-waukee, una de las principales fábricas de herramientas y la también trasnacional Easyway. Se baja el cero, y no contiene.



Por cierto, en los palos de ciego que lanza, Jesús de León se llevó al baile a Marcelo Torres Cofiño, a quien incluyó en el video de marras, pero con nula credibilidad, pues un día sí y otro también el panista de moda aparece al lado del Gobernador, en eventos públicos y privados. ¡Tan bien que iba don Marcelo!



Cable para el teléfono

“Cuídenos, Gobernador”. dijo una mujer a Miguel Ángel Riquelme cuando se encontraron en Galerías Laguna, en Torreón. El encuentro fue mientras la señora andaba de compras y el Gobernador buscaba una tienda para comprar un cable para su teléfono móvil. “Precisamente en eso estamos”, le respondió Riquelme antes de la “selfie” y el abrazo de despedida.

No muy lejos de ahí, en el cuartel de la 11 Región Militar, el Gobernador se reunió con el general de división Francisco Ortega Luna. Este último viene llegando a la comandancia y la idea es fortalecer las operaciones de las regiones militares de Saltillo, Chihuahua y Durango, y ampliar la coordinación con comandancias asentadas en estados vecinos, como Nuevo León y Tamaulipas.



Saltillo líder

Nuevamente el alcalde Manolo Jiménez destacó a nivel nacional al ser evaluado como el alcalde más honesto a nivel nacional, así como el segundo en el país con mejores resultados en la encuesta elaborada por la reconocida firma Caudae Estrategia.



Además, el Alcalde de Saltillo se ubicó en segundo lugar en el rubro de integridad y cuarto lugar en capacidad, compitiendo con 54 alcaldes de las principales ciudades del país.



Estos resultados, nos comentan, se suman a los que, a sus casi dos años de Gobierno ha obtenido Manolo Jiménez en encuestadoras nacionales y locales, en las que siempre ha sido colocado entre los mejores presidentes municipales del país.



Dejó tarea

El secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona, dejó encargadas las operaciones de búsqueda de los gatilleros que participaron en los hechos de violencia de Villa Unión. El funcionario viajó de la frontera norte a Saltillo, en donde este jueves comparecerá ante diputados locales para darles detalles sobre el contenido del Segundo Informe del gobernador Riquelme en materia de seguridad.



Para comparecer ante los legisladores, Pliego iba a contar con la compañía de la comandancia general de la Policía del Estado; directores de agrupamiento, mandos regionales y mandos unificados de los municipios, pero ante los acontecimientos de Villa Unión les pidió permanecer en sus puestos. Su comparecencia está programada a las 10 horas.



Buenas cuentas

La que acudió ante el Congreso del Estado fue la magistrada Sandra Rodríguez Wong, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila para dar lectura a la Memoria Anual 2019 y entregar el documento que contiene las acciones relevantes y los resultados obtenidos en el área jurisdiccional y administrativa.



La magistrada presidenta hizo especial énfasis en el Sistema de Juicio en Línea que permitirá que cualquier ciudadano del estado pueda acceder a la justicia administrativa a través de dispositivos electrónicos, representando un ahorro notable para el interesado.



Asimismo, resaltó que durante el presente año se realizaron más de 57 sesiones plenarias, se recibieron mil 996 escritos, de ellos 336 a través del Buzón Jurisdiccional y mil 660 por medio de trámite ante ventanilla, en la Oficialía de Partes.