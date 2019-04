07 Abril 2019 04:10:00

No dicen ni pío

En donde no han dicho ni pío del nuevo problema en la Región Carbonífera es en la Cuarta Transformación. Se trata de una decisión que tomó la Comisión Federal de Electricidad, del expriista Manuel Barlett Díaz, pero como el representante del Gobierno federal en Coahuila es el expanista Reyes Flores Hurtado, pues todo mundo opina que le toca dar la cara y fijar la correspondiente postura.



Mientras tanto, la manifestación de este sábado en la Carbonífera no estuvo para menos, pues los productores de carbón y sus trabajadores bloquearon durante horas la carretera federal 57 y amagaron con apretar todavía más el paso en su intento por revertir los contratos de la CFE para la compra de mineral, que en buena medida benefician a una sola familia.



“Con todo esto queda muy mal parado el presidente Andrés Manuel López Obrador”, sostuvo Oscar Fuentes, de la Unión Mexicana de Productores de Carbón.



Llega Bachelet



Como lo anticipó El Marques durante la semana, Michelle Bachelet, dos veces presidenta de Chile y ahora Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, estará en Saltillo este domingo y se entrevistará en las instalaciones de Palacio de Gobierno con familiares de personas desaparecidas. Estarán representantes de los colectivos de Coahuila y de otros estados que se organizaron al padecer, como aquí, una de las peores tragedias humanitarias.



Hasta ahí todo bien, pero a las familias no les cayó muy bien la noticia de que la activista no estará más de hora y media con ellas. A ver en qué resulta.



Ley antisuicidios



El próximo martes aparecerá publicada en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Prevención del Suicidio, que se empezó a elaborar en septiembre del año anterior y los diputados locales aprobaron a principios de marzo.



Nos anticipan que la idea de los legisladores es darle facultades a la Secretaría de Salud, de Roberto Bernal Gómez, para tratar el fenómeno del suicidio como enfermedad, e incluso con un catálogo especial de padecimientos mentales.



La medida se empezará a aplicar en cuestión de días y de seguro levantará polémica. Hay quienes consideran que no es para tanto y otros que ven necesario cualquier esfuerzo para detener los intentos e ideas suicidas que afectan por igual a niños, jóvenes y adultos. Veremos.



Así de fácil



Lenin Pérez Rivera da por hecho que habrá luz verde para la regularización de miles de vehículos chocolate, a lo largo y ancho del país. Lo dijo este martes desde las instalaciones de la Cámara de Diputados, que volvió a funcionar luego de dos semanas de paro por el bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, lo cual, según el legislador del PAN-UDC, no ocurría desde la Revolución.



De acuerdo con el acuñense, con la regularización no habrá más vehículos “chuecos”, y con la 4T desaparecerá la corrupción en las aduanas, así es que no habrá más tráfico de ese tipo de unidades y asunto arreglado. ¿Será?



Les fue bien

Quienes no conocen a nadie son los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, respectivamente, Gerardo Márquez Guevara y José Luis Pliego Corona, luego de que la consultora internacional Glac, ubicó a Coahuila como la segunda entidad mejor calificada en el renglón Seguridad con Bienestar, sólo después de Nuevo León.



Entre otras cosas, la firma estadunidense ponderó lo hecho por el Gobierno de Coahuila en el manejo de la crisis migratoria.



También, la calificadora HR Ratings mejoró la calificación crediticia del estado y aseguró que en buena medida tomó en cuenta el resultado del refinanciamiento de la deuda bancaria, en la cual el pago de intereses se redujo.



¿Qué les cuesta?



Por cierto, si algo impacta en los resultados para combatir la inseguridad en Coahuila, nos aseguran, es la coordinación entre el alto mando.



No se trata de que los jefes de una u otra corporación de seguridad pública sean amigos y se quieran mucho, sólo que no haya lucha de egos, cada quien haga lo suyo y tengan disposición de colaborar.



Lo anterior, nos mencionan, se logró después de mucho con Gerardo Márquez Guevara y José Luis Pliego Corona, al frente de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, respectivamente. Además, hace bastante tiempo, sexenios completos, que no se veía en la misma dirección a los encargados de perseguir los delitos, y de prevenirlos. ¿Qué les cuesta?



Retoman el rumbo



En la dirigencia del PRI Coahuila, a cargo de Rodrigo Fuentes Ávila, está en marcha la operación cicatriz y el programa “regreso a casa”.



Nos comentan que el político lagunero abrió las puertas a priistas que por alguna u otra razón se aparataron e incluso jugaron las contras en los últimos procesos electorales. La campaña incluye a priistas de todas las regiones.