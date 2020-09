06 Septiembre 2020 04:10:00

No entiende razones

La que no entiende razones es Yazmín Cervantes Ávila, para más señas, directora de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila en Saltillo. Hizo hasta donde pudo que el evento masivo de graduación, que organizó para la noche de este sábado, pasara desapercibido, pero la propia comunidad universitaria la puso en evidencia. Aun con la autoridad municipal a punto de clausurar la escuela, Cervantes insistía en consumar la fiesta.



Vaya que tenían razón quienes advirtieron que la FCA se convirtió desde hace años en feudo de la “familia feliz”. No hay que perder de vista que Jesús Alberto Montalvo Morales, coordinador general de Relaciones Internacionales, cedió el trono a Cervantes, su esposa y quien, en realidad, nos aseguran, toma las decisiones dentro y fuera de casa.







Se va por la libre



Algo está pasando en el PAN de Saltillo, donde por un lado están velando armas de cara a las campañas para renovar el Congreso que iniciaron este sábado, pero por el otro, no se ponen de acuerdo entre ellos para sacar adelante acuerdos como oposición.



Dicen los enterados que hay molestia en la dirigencia blanquiazul con el regidor Jorge Erdmann Reich, porque el panista de reciente afiliación no atiende las recomendaciones, o línea de su partido al momento de votar asuntos importantes en el Cabildo.



Habrá que ver qué explicación le da el otro regidor panista, Carlos Orta, a sus correligionarios, sobre todo tomando en cuenta que fue él quien “recomendó” a Erdmann para que se afiliara al PAN y tuviera una representación en el Cabildo.





Se lavan las manos



Que el PRI no es abogado de Enrique Peña Nieto y por lo tanto el expresidente se las deberá arreglar por sí mismo ante el eventual enjuiciamiento al que lo llevará la Cuatroté. Esto es lo que dijo Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, dirigente nacional del tricolor, quien anduvo en Saltillo para acompañar a sus candidatos a diputados locales, en el arranque de las campañas para diputados locales.



Lo cierto es que, ante lo que en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le tienen preparado a EPN, poco o nada podrá hacer la dirigencia nacional del PRI para tratar de rescatarlo.







Inyecta oxígeno



Oxígeno puro le inyectará la candidatura del profesor Jesús Contreras Pacheco al agonizante Partido de la Revolución Democrática, en donde la comadre Mary Telma Guajardo Villarreal sigue moviendo los hilos y el destino del otrora poderoso partido de izquierda.



Contreras, quien en la pasada contienda respaldó al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y a su movimiento, finalmente no encontró acomodo en Morena y no dudó al recibir la invitación de los perredistas. Ahora va como candidato a diputado local por el Distrito 7, precisamente de San Pedro, en donde tiene su bastión político. Contreras también va por la vía plurinominal.



Otro perfil conocido que busca llegar al Congreso local con las siglas del PRD es el saltillense Noé Ruiz Malacara, quien se registró por el Distrito 14.







Con medidas preventivas



En el PRI Coahuila quisieron aprovechar y sus candidatos arrancaron campañas desde los primeros minutos del sábado. Con medidas preventivas, comenzaron el proselitismo de cara a los comicios de diputados locales.



María Bárbara Cepeda, Luz Elena Morales, Martha Loera y Álvaro Moreira no se pueden quejar y tuvieron la compañía del dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, quien por lo visto se siente más apapachado en Coahuila que en Hidalgo, en donde también hay campañas, pero para alcaldes. En una de esas es cierto que allá, el gobernador Omar Fayad anda más cerca de Morena que del propio tricolor.





Perfiles ciudadanos



Unidad Democrática de Coahuila va con perfiles ciudadanos a la contienda del 18 de octubre para renovar el Palacio de Coss. En el Distrito 1 de Acuña, el abanderado es el médico Anastasio Márquez, y en el 2, de Piedras Negras, la comunicadora Sonia Anel Pérez. En el 3 de Sabinas van con la profesora Yolanda Elizondo y en el 10, de Torreón, con el futbolista Ghando Vega.



En el Distrito 12, de Ramos Arizpe, la candidata es Rosa Ofelia Garza y en el Distrito 13, de Saltillo, resultó nominada Aída García Badillo, activista de los derechos humanos.



En los distritos 14, 15 y 16, también de Saltillo, UDC va con Thelma Aguayo, Miguel Zúñiga y Cruz Noé Carbajal.