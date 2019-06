02 Junio 2019 03:10:00

No es amenaza

NO ES UNA AMENAZA, ASÍ externó Martín Batres, líder de la mesa directiva del Senado, posterior al estallido del libro bomba contra la Legisladora Citlalli Hernández. Cómo no va a ser una amenaza una bomba, por muy poco daño que hiciere, que llegue al escritorio de una senadora.



ES LA PRIMERA OCASIÓN EN la historia del Senado que les llega una bomba, sin duda eso de la República del Amor. Se desploma la seguridad del país a AMLO, si no aprieta más.



POR LO PRONTO, DIFÍCILMENTE VA a contar con la lealtad y compromiso del Ejército, después de lo sucedido en Michoacán, donde un grupo de soldados fueron humillados.



LA HUMILLACIÓN NO ES PARTE del compromiso de las fuerzas castrenses y de ninguna corporación de seguridad pública, no hay respaldo gubernamental.



A QUIEN SE LE HIZO engrudo la relación es a López Obrador; su esposa Beatriz Gutiérrez Mueller, o le sabe algo o lo tantea y en cada evento donde se encuentra la guapa diputada de Morena de 22 años por Nayarit, Geraldine Ponce, no permite que la joven y hermosa política se le acerque.



Y ES QUE LA ESPOSA del Presidente de México no sabe que los mexicanos somos muy agradecidos por los favores políticos y pues la bella diputada sabe cómo demostrarlo, lo ve como el héroe de los cuentos, que no sea mal pensada.



TAL ACCIÓN HA PROVOCADO UNA serie de rumores, memes y comentarios hacia la pareja presidencial (Me refiero al presidente y su esposa) que parece que a AMLO no le molesta la chica, que bien vale unas nalgadas.



LA MARCHA EN APOYO A Altos Hornos de México fue motivo de muchas preguntas sin respuestas, del por qué salió Alonso Ancira de México.



LA PRIMERA, POR QUÉ SALIÓ de la empresa o la ciudad, aquí le hubieran pelado los dientes, quién se hubiera atrevido a sacarlo de la empresa con 10 mil obreros protegiéndolo. Aunque la versión de la empresa es que andaba de gira y que al momento de su detención, ya venía de regreso precisamente a Monclova.



LA SEGUNDA ES, QUE SI se hubiera mantenido en la ciudad de Monclova, igualmente, difícilmente lo hubieran detenido, Monclova es prácticamente su búnker y donde más seguro está.



EL EMPRESARIADO TIENE MUY CLARO el tema político contra el director de AHMSA; si Gómez Urrutia fuera el líder sindical no hubiera pasado nada. Casualmente todos los delincuentes que han robado al país y que apoyaron abiertamente la campaña a la Presidencia de la República hoy están libres.



ES OBVIO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA presunta mala compra-venta de Fertimex, que es una vendeta política.



LA DEBILIDAD DE NUESTRO PAÍS sigue siendo la corrupción, los políticos le perdieron el miedo a la cárcel debido a la impunidad.



NO ES POSIBLE QUE LOS delincuentes salgan libres al poco tiempo a disfrutar del dinero de los mexicanos.



A VEINTE MANOS, SE LLAMÓ el evento gastronómico que organiza la Asociación Culinaria CENTEOTL, representada por el Chef Manuel Durán y un grupo de alumnos suyos, el invitado de Costa Rica, el Chef José Manuel Delgado.



EL GRAN EVENTO FUE APOYADO por estudiantes de la carrera de Gastronomía de la UTRR, los Sub Chefs, Víctor Fuentes, Naila Mata, Manuel Leal, Aarón Salas, Lupita Valdez, Óscar Luna, Evelyn Maceira, Obed Gallardo, Tomás López, llevaron a cabo una cena Show Cooking, en la cual sirvieron ante clientes distinguidos, un espectacular de 6 tiempos.



VINOS Y DINOS ES UNO de los productos anclas con el que va Coahuila por delante este año, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez está decidido a que la capital sea el mercado meta y de ahí se desprenda la ruta.



EL DÍA 11 DE JUNIO se presentará en Ciudad de México ante prensa, agencias de viaje y tour operadores; Vinos y Dinos estaba en el escritorio desde hace 13 años, Lupita Oyervides lo ha desempolvado.



SIGUE LA OFICINA DE CONVENCIONES y Visitantes de Monclova sin razón de existir, esta semana se llevó a cabo IBTM Américas, el más grande evento en Latinoamérica del mercado de turismo de reuniones.



SÓLO ASISTIERON SALTILLO, TORREÓN Y Parras de la Fuente, definitivamente el mantener esa oficina de supuesta promoción, es un gasto inútil.



LOS HOTELEROS DE MONCLOVA QUE EN verdad aportan Impuesto Sobre Hospedaje están bastante molestos porque no se ha cerrado, a nadie le gusta mantener panzas aventureras.